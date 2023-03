ADUNCA apuntó contra el paro de CONADU histórica: No tiene sentido

En oposición a lo planteado desde CONADU histórica, que a nivel nacional y local anuncian una nueva semana con medidas de fuerza, desde ADUNCA (Asociación de docentes de la UNCA) marcaron la diferencia y la conformidad a lo resuelto en la paritaria nacional. Ante esto rechazaron el nuevo paro y marcaron su acuerdo con la paritaria nacional.

Federico Herr, secretario adjunto de la entidad que nuclea a los docentes de la UNCa, indicó a La Unión, que lo acordado a nivel nacional es un aumento del 16% para marzo, luego mayo y junio un incremento del 7%, con una observación en mayo y una revisión también en junio. “Esto es una paritaria abierta, porque obtenemos un 30% en la primera parte y en junio volvemos a revisar estas cifras en base al índice inflacionario”, acotó.

Esto se traduce en $60 mil de básico para un profesor con dedicación simple, $130 mil para un docente adjunto y el profesor con semi exclusiva #260 mil.

En base a esto y marcando conformidad con estos valores, el gremialista dijo no entender el porqué de las medidas de fuerza de la otra entidad gremial. “No entendemos el porqué de una medida de fuerza. Desde nuestra entidad, no solo que no adherimos, sino que creemos que no tiene sentido”, sentenció

Tras referir que CONADU Histórica siempre ha tenido esta postura de oposición, Herr recordó “muchas ni siquiera se sentaron en la paritaria. Y haciendo un análisis, en todo este tiempo, lo único que consiguió este gremio es simplemente la medida de fuerza”.

Jornada por el Día de la Memoria

La conmemoración de un nuevo aniversario del Golpe de Estado es una fecha es traída al presente por el gremio y para esto llevaron a cabo una Jornada de capacitación, que contó con la disertación de la Dra. Yuyu Moreno y su equipo sobre un proyecto titulado “Memorias subterráneas, luchas discursivas en Catamarca durante la dictadura de 1976-1983 y la post dictadura”.

El evento estuvo abierto a todos los docentes universitarios y tuvo como valor, y por ello ADUNCA lo avaló, porque “la investigación de la Dra. Moreno, aunque es presentado a nivel nacional, se focaliza en hechos de Catamarca”, acotó Gloria Quevedo, secretaria general de ADUNCA.