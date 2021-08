Advierten que "es inevitable que la variante Delta tenga circulación comunitaria"

El investigador del Conicet, Guillermo Docena, señaló este martes que "es inevitable que la variante Delta tenga circulación comunitaria" y que por eso, "hay que volver a reforzar la toma de conciencia en la población" acerca del riesgo del coronavirus.



"La variante Delta sabemos que tiene mayor poder de trasmisión, no podemos asegurar que trae más hospitalizaciones, y ya está en nuestro país", indicó el director del Instituto de Estudios Inmunológicos y Fisiopatológicos (IIFP), en declaraciones a radio Provincia.



Agregó que "es probable que esta nueva variante esté diseminada en distintos puntos porque ha entrado por distintos lugares".



"Sabemos de viajeros que se han dirigido a provincias, en Córdoba, en Salta o Jujuy, y es probable que se esté trasmitiendo y es inevitable que tenga transmisión comunitaria en nuestro país", completó.



El virólogo, quien integra el proyecto de la ARGENVAC221, vacuna argentina contra la Covid-19, consideró que ya ha pasado con otras variantes a inicio del año en el país, y ahora habrá que ver como la Delta "desplaza a las otras variantes y nuevamente se repite la historia".

"Hay que estar muy alertas y trabajar sobre la conciencia de la población de empezar de nuevo a evitar interacción y estar en contacto con personas que tengan síntomas", aseveró.

Dijo, en ese sentido, que "los recaudos deben continuar así esté la población con las dos dosis", ya que "estamos lejos de la inmunidad de rebaño".



"Hay que tomar medidas, hay que volver a que la gente tome conciencia del riesgo, tenemos la ventaja que la mayoría de las personas tiene una dosis y eso evitará la enfermedad severa, pero no podemos llegar a la misma situación que tuvimos después de semana santa", manifestó.



Al ser consultado sobre el inicio de las clases presenciales en Ciudad de Buenos Aires, sin distanciamiento, el investigador opinó: "No es lo más adecuado abandonar el distanciamiento en las escuelas, tendrán que estar atentos y cuando empiecen los casos, se tendrá que restringir la presencialidad, si no, no hay forma de frenar esto".



Sobre la combinación de vacunas, cuyos ensayos se están realizando también en la provincia de Buenos Aires, el especialista dijo que "si el estudio de la combinación de vacunas da igual o mayor protección, se va a empezar a implementar porque ayudará a completar los esquemas de vacunación".