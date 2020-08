Agentes sanitarios continúan trabajando en la provincia

En este contexto de pandemia los agentes sanitarios y el equipo del programa Salud Familiar y Comunitaria, dependiente de la Dirección del Primer Nivel de Atención, trabajan en diferentes barrios en toda la provincia, con el objetivo de visitar y captar a aquellos pacientes que dejaron de asistir a los centros de salud por el Covid-19.

Es de real importancia que las personas que tienen enfermedades prevalentes no abandonen sus tratamientos y se acerquen a su centro de salud más cercano a esos efectos. Los agentes sanitarios recorren los hogares de aquellos pacientes que se encuentran nominalizados y no están siguiendo sus tratamientos, no obstante ello, se solicita a esa población que acuda a las consultas y que retire la medicación necesaria para no cortar con los tratamientos de enfermedades crónicas.

En este marco, el personal de Salud de las Áreas Programáticas Nº2 (Valle Viejo), y Nº5 (Pomán), brindó consejería sobre diferentes temáticas relacionadas a la prevención, e invitó al centro de salud más cercano a las mujeres sin controles obstétricos para realización de PAP y control prenatal en mujeres embarazadas. Además, se colocaron implantes y Dispositivos Intrauterinos (DIU).

Por otro lado, los agentes sanitarios continúan en los distintos ingresos a Catamarca donde llevan a cabo los controles de temperatura y demás requisitos necesarios para el ingreso de personas con el fin de evitar que el virus entre a nuestra provincia.