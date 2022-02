Aguas de Catamarca renueva alternativas para el pago de facturas

Con el objetivo de brindar a los usuarios todas las alternativas que le permitan operar con la empresa de manera más fácil, rápida, segura y sustentable, Aguas de Catamarca renueva sus alternativas de pago que pueden ser online o presencial. Así como el agua es un recurso esencial y no renovable que cuidamos en forma permanente, el tiempo de nuestros usuarios también es valioso y por ello pretenden trabajar todos los días para que las gestiones sean cada vez más accesibles.



Los centros de pago son los siguientes:

Canales de Cobro Online

• Pague YA: Podrás abonar tu factura tan solo con tu “Código de Pago Electrónico” sin salir de tu casa. Ingresa a www.adcsapem.com.ar , “Servicios Online” y luego “Pague YA su Factura Online”. Ingresa tú “Código de Pago Electrónico”, valida el Captcha y podrás ver tus facturas adeudadas, Elige las facturas que necesites pagar y hace clic en cualquiera de estas opciones:

1. Pago Directo con Tarjeta, podrás con tu tarjeta de Débito o Crédito pagar en tiempo REAL desde nuestro sitio Web (OPCION RECOMENDADA)

2. Generar Mercado Pago, se genera comprobante con código de barras para escanear con APP Mercado Pago.

3. Generar Pago Fácil/Rapipago, genera comprobante para imprimir y pagar en tu pago fácil o rapipago más cercano

• Red Link (Home Banking)

• Red Banelco (Pagos mis Cuentas)

Casa Central (sito en Av. Ocampo 1013): De 06:30 a 13:30 hs. de lunes a viernes.

Sucursal Valle viejo (Padre Esquiu esq. Jose Joaquín Acuña): De lunes a viernes en el horario de 06:30 a 12:30 hs.



Además de poder abonar en efectivo tu factura, podrás optar por las siguientes formas de pago:

• Tarjetas de débito Maestro o Visa débito o Electrón o Master Debito

• Tarjetas de Crédito:

1. Visa (solo hasta tres cuotas)

2. Sol (solo hasta tres cuotas)

3. Centrocard (solo plan oxigeno)

4. Nativa Mastercard (solo hasta tres cuotas)

5. Mastercard (solo hasta tres cuotas)

6. Naranja (solo plan Z)

7. Cheque al día a nombre de la Empresa (Aguas de Catamarca SAPEM), los cheques por pago diferido serán autorizados por la Gerencia Comercial según corresponda.

Canales de Cobro Externo.

• Banco nación (hasta su Vto)

• Cobro Express (podrás abonar cualquier factura en mano, no importa su vencimiento)

• Banco Santiago del Estero (hasta su Vto)

• Sol Pago (hasta su Vto)

• Pago fácil (podrás abonar cualquier factura en mano, no importa su vencimiento)

• Rapipago (podrás abonar cualquier factura en mano, no importa su vencimiento)

• Centrocard (hasta su Vto)



Débitos Automáticos

Podrás adherirte a nuestra modalidad de Debitos Automaticos, ahorrando tiempo, evitando hacer filas, pagando en término y de manera oportuna sin intereses teniendo así tu cuenta al día.

1. Débito a través de CBU Banco Nación (Caja de Ahorros o Cuenta Corriente).

2. Débito automático por tarjeta Nativa/MasterCard.

3. Débito automático por Tarjeta Naranja

4. Débito automático por Tarjeta Centrocard

5. Débito automático por Tarjeta Sol.

6. Débito automático por Tarjeta Visa

7. Descuento por Planilla para Empleados Públicos, dependientes de la DIO (Dirección de Gestión de la Información)

8. Descuento de Planilla para Empleados Públicos, dependientes del Ministerio de Educación



Para adherir a esta modalidad deberás dirigirte por nuestras oficinas comerciales de Casa Central o bien por Suc. de Valle Viejo con DNI, tarjeta de crédito y/o CBU BNA según tu elección.