Aguirre solicitó a los representantes de Gastronómicos Unidos de Catamarca que la movilización sea desactivada

Los bares nocturnos atraviesan una seria crisis y están reiterando el pedido de la extensión en el horario de atención al público. Los propietarios de locales tenían anoche previsto un encuentro con el COE pero el mismo fue aplazado para hoy a las 11 hs, misma hora en la que está prevista la movilización que se concreta en este momento.

Los representantes de Gastronómicos Unidos de Catamarca están a la espera de concretar la reunión pero desde el COE les habrían solicitado que la manifestación sea desalojada de la Plaza 25 de Mayo. Los manifestantes han decido permanecer.

Específicamente están solicitando se extienda el horario de atención al público, que actualmente es hasta las 21.00. Los dueños, que incluyen no sólo a bares de la Capital sino también a varios de Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú, apuntan a que no se les impongan “horarios que nos llevan a la quiebra. No pedimos créditos ni subsidios, sólo trabajar. Cientos de familias depende de nuestro trabajo”.

Aseguran que la situación es “insostenible”, ya que la restricción horaria les impide cumplir con una jornada laboral de ocho horas y eso conlleva a una grave crisis económica.

Hace minutos, en diálogo con Radio Valle Viejo, el intendente de la Capital, Gustavo Saadi indicó sobre este pedido de Gastronómicos Unidos de Catamarca, que "hay que darles una solución". Reconoció haber tenido contacto con el sector pero indicó que la decisión final la tiene el COE.