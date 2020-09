Agustín necesita con urgencia un medicamento y apelea a la solidaridad de los catamarqueños

Lorena Caletti, madre de Agustín Carrizo apela a la solidaridad de los catamarqueños que puedan donar un medicamento para su hijo que padece Esquizofrenia y otros problemas Psicóticos.

La mamá del adolescente explicó a LA UNION que su hijo actualmente tienen cobertura del programa Federal Incluir Salud (Ex-Profe) pero que la medicación que necesita de suma urgencia tendría un faltante en la droguería, por tal motivo pide a quienes tengan familiarias con este tipo de enfermedades y puedan compartir la medicación comunicarse al 3834540797.

"No es que el estado no me quiere dar, entiendo que hay un faltante y mi hijo necesita ese remedio urgente por eso quien pueda ayudarme se lo agradezco", dijo Lorena.

Agustín tiene 16 años, y es oriundo del B° 80vv. Santa Rosa-Valle Viejo, necesita para la demencia mental, lo que controla la impulsividad de su agresividad, CLOZAPINÁ 100mg.