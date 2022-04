Ahorristas tucumanos solicitarán una junta médica para Edgar Bacchiani

Inversionistas tucumanos que denunciaron a la financiera con sede central en nuestra provincia, dieron otro paso. Ordenaron a su representante legal que realizara una denuncia ante la Unidad de Información Financiera (UIF) para que inicie una investigación en contra de Edgar Adhemar Bacchiani y otros ejecutivos de la firma al sospechar que estarían ante un caso de lavado de activos.

A esto se suma el pedido de una Junta Médica para examinar al empresario que el lunes se internó en un centro de salud, a los fines de poder dictaminar el verdadero estado de salud del CEO de Adhemar Capital.

Según Gustavo Rodríguez, periodista de La Gaceta, las oficinas de la financiera en Tucumán iban a abrir este lunes, según lo había adelantado una de sus empleadas vía redes sociales el pasado viernes. El anuncio no solo no se cumplió sino que se comunicó que por razones de salud del CEO, los pagos no se iban a cumplir según estaba previsto.

En cuanto a la internación, Rodríguez en diálogo con un medio local, comentó que "transcendió que la justicia de Córdoba pidiera la detención de Bacchiani y si esto es así, se podría argumentar o pensar que el CEO se podría haber internado para justamente tratar de evitar la detención y un posible traslado a Córdoba. Al mismo tiempo, el Dr. Alfredo Aydar, que es el defensor de los ahorristas de los tucumanos, se va a presentar en los próximos días y horas en Catamarca para solicitar una Junta Médica lo revise a Bacchiani para chequear efectivamente cuál es su estado de salud y si, se descubriera que no tiene nada, se pedirá su detención porque a su criterio sin maniobras pensadas para entorpecer la investigación y retrasando los pagos".

En la UIF

Sobre el lavado de dinero y "en referencia a este delito, los indicios surgen porque gran parte de las sumas invertidas no eran bancarizadas, entregando solo documentos sin ninguna validez legal para ser ejecutados, generando de este modo un enorme capital que luego se incorporaba al patrimonio de los acusados y/o terceros de su confianza, quienes intentan darle una apariencia legal", sostuvo el abogado Alfredo Aydar que presentó la denuncia ante el organismo nacional.

El profesional representa a tres personas que invirtieron U$S 670.000 y más de $ 8 millones sin que hasta la fecha se le haya hecho entrega de sus depósitos, ganancias, ni siquiera brindado una respuesta sería a sus pedidos.