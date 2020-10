AICAT auxiliará a tabacaleros si se prolonga la demora de fondos para insumos

La provincia prevé salir a salvar la situación disponiendo que AICAT S.E. haga la compra de fertilizantes, en caso que no se acrediten hasta la semana que viene los fondos demorados.

El secretario de Desarrollo Productivo y Programas Especiales del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia, Emilio Ramaci, adelantó esta mañana que, en virtud del retraso de fondos nacionales para compra de insumos en el Sector Tabacalero, la provincia prevé salir a salvar la situación disponiendo que AICAT S.E. haga la compra de fertilizantes, en caso que no se acrediten hasta la semana que viene los fondos demorados.

En declaraciones a una radio del Valle Central, Ramaci explicó que se comunicó telefónicamente con el coordinador nacional de Tabaco para reclamar por los fondos "porque estamos en época en que los productores deben iniciar sus tareas en el campo y el dinero que debían enviar desde Nación todavía no está acreditado. El funcionario nacional me explicó que la demora viene dada por la situación de pandemia y el trabajo remoto que hacen muchos de los empleados en Buenos Aires. Por eso, el ministro a cargo de Agricultura y Ganadería Aldo Sarquís me autorizó a que, si la semana que viene no hay novedades al respecto, vamos a hacer la compra de insumos a través de AICAT S.E. para no demorar el ciclo anual del tabaco en la provincia”.

Emergencia hídrica

Por otra parte, y como respuesta a la delicada situación que se presenta en el agro por la falta de lluvias, Ramaci comentó que “el Ministerio de Agricultura y Ganadería comenzó a instrumentar la Ley de Emergencia Hídrica, sancionada recientemente, con la asistencia a pequeños productores ganaderos afectados por la sequía”.

“Comenzamos con la entrega de fardos de alfalfa para sostener la alimentación de los animales en época crítica, que es lo que desde nuestra área podemos hacer”. En ese sentido, Ramaci recordó que también se trabaja de manera articulada con el Ministerio del Agua y el Ambiente para llegar con la ayuda a todos los productores de la provincia. En cuanto a la consulta sobre si existe un relevamiento de productores damnificados por la sequía, el secretario recalcó que esa información se recaba a través del trabajo coordinado con los distintos municipios, para conocer el detalle de las necesidades más urgentes, teniendo en cuenta que es allí donde más se conoce cada realidad”.