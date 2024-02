Alarma por la caída de una billetera virtual: Qué pasará con el dinero en tus cuentas

Clientes de Ualá reportaban esta mañana, a través de redes sociales, una caída en sus servicios financieros que les impedía realizar y recibir transferencias de dinero, entre otras complicaciones con la aplicación.

"Necesito ese dinero para comprar los remedios de mi papá", se quejó uno de los usuarios en la red social X (ex Twitter).

En esa línea, otro cliente escribió: "Me debitaron dinero de mi cuenta sin razón alguna, es una vergüenza. Encima no podés disponer del dinero restante! Pésima imagen están dejando, así se les va a ir la gente, muchachos".

Del mismo modo, el usuario de la red social etiquetó a la compañía y alertó: "'Estamos trabajando' no es la respuesta que tus depositantes esperamos. Cuándo se soluciona, es lo que hay que responder. Aunque la respuesta sea 12 horas...". "¡No puedo estar entrando a la App cada 10 min para saber si podré usar o no mi dinero!", cerró.

"¿Podrían informar hasta cuándo estará la app en mantenimiento? Hoy es día de vencimientos de tarjetas y necesito disponer de la guita que tengo con ustedes para pagarlas", manifestó otro cliente afectado por la caída del servicio.

Mientras tanto, otra comentarista escribió: "No puedo realizar transferencias ni las recibo, y la tarjeta ya me la rechazaron en 3 locales diferentes, no hay forma de comunicarse con nadie". A ese posteo contestó otra usuaria: "Está en mantenimiento la app, me pasó lo mismo. Encima tuve que dejar toda la compra y me vine sin nada y el pago con QR quedó pendiente".

En ese posteo respondió el perfil verificado de Ualá y apuntó: "¡Hola! En el día de ayer atravesamos intermitencias en algunos de nuestros servicios, es por esa razón que el saldo que visualizás en la app pudo verse afectado. Te damos la tranquilidad de que estamos trabajando para que a la brevedad lo veas actualizado".

Por otra parte, una usuaria le escribió al CEO y fundador de la empresa, Pierpaolo Barbieri y le manifestó: "Necesito hablar con alguien de atención al cliente de Ualá urgente!!!! Dame una solución te lo pido". "El soporte está en el chat de la app. En vivo", contestó el empresario casi una hora después.

"A mí me dice liberado y que la operación fue exitosa y el dinero NO ESTÁ!!!!!", alertó la clienta y ante la respuesta automática del perfil de X de la financiera, la muchacha insistió esta mañana: "Entonces soluciónenlo rápido, hace más de un día que no tengo mi plata. Estoy harta de ustedes".