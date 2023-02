Aldo Reales se refirió a la falta de agua en Andalgalá por las lluvias: "No se puede ir contra la naturaleza"

Dadas las crecientes de los últimos días el servicio de agua en la ciudad se vio afectado, hubo cortes del suministro en varios sectores y el agua de las cañerías salía turbia.

Ante esto Reales aclaró: “Nosotros dependemos de manera directa de la cuenca del río Andalgalá y sabemos que en esta temporada los ríos crecen, el agua que viene es intratable, lo cual hace que sea muy complicado potabilizar, aun contando con todos los productos y teniendo al personal trabajando las 24 horas”.

A continuación explicó los detalles sobre el tratamiento del agua: El proceso comienza en la toma, el agua que llega pasa por unos desarenadores, donde queda parte de la arena, del barro. Después va a una reserva que está frente a la escuela de La Aguada; allí se asienta un poco más y pasa a la planta donde se le agregan los químicos, pero aun así, no se puede evitar la turbiedad inmediatamente. Hay quienes nos dicen que cerremos las compuertas cómo solución para que no ingrese agua sucia, lo cual no podemos hacer porque esto derivaría en más días sin agua directamente, ya que la reserva que tenemos solo puede abastecer por un día a la población".

Más adelante aclaró que están en marcha importantes obras para dar solución definitiva al problema: "Hay una inversión muy importante que se está haciendo desde la provincia en cuanto a obras".

Por otra parte, el senador Horacio Gutiérrez, quien sigue de cerca el tema y está en permanente contacto con las autoridades de AySA mencionó esto en una entrevista: "Hay situaciones que no se pueden evitar, pero estamos trabajando fuertemente para darle solución definitiva. En una semana se habilita un pozo, en Huaco, que va a abastecer la parte sur, con lo cual Malli y Huaco no tendrían más problemas y el agua que antes se destinaba a ese sector ahora será distribuida en el centro. Además está previsto el comienzo en pocos días de una batería de pozos en La Aguada, que irán conectados a la planta y mitigar así los efectos de crecientes como las que tuvimos en estos días".

Gutiérrez y Reales lamentaron la politización del tema

Ante la situación, ambos aseguraron que hay gente que se aprovecha de estas situaciones para sacar réditos políticos.

Según sus declaraciones, para ellos es aún más lamentable que algunas de esas personas que critican, en su momento ocuparon altos cargos en la repartición de agua y no hicieron ni gestionaron ninguna obra para dar soluciones, limitándose a una llamada al personal para dar órdenes y enojándose ante cualquier reclamo.

Finalmente el senador expresó: “Sé del arduo trabajo que realiza Reales, lo saben los vecinos también porque es una persona que está presente y que da la cara ante todas las situaciones tratando de obtener pronta solución a los reclamos en general”.