Alerta en La Rioja: la internación por Covid llega al 70%

"Hay porcentajes de pacientes no vacunados y pacientes con comorbilidades muy complicados. Entonces entramos en un cuello de botella porque los pacientes no se vacunan y pacientes con enfermedades no transmisibles es una deuda que estamos pagando por los dos años de pandemia porque recién aparecen después de todo este tiempo" dijo a Radio La Red Claudia Fernández, Directora Médica del Hospital Virgen María de Fátima.

La suba en la ocupación de camas causa sorpresa y alerta en las autoridades riojanas.