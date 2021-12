Alertan que el incumplimiento en el pago de cuota alimentaria llega al 40%

La Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad de Catamarca reveló un preocupante dato, surgido de una encuesta realizada por el organismo, la que indica que hay aproximadamente un 40% de mora en la cuota alimentaria. Refieren que este recurrente acto de irresponsabilidad impacta directamente en la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes. María Carrizo, secretaria de Género, Diversidad y Familia, acotó en diálogo con Radio Valle Viejo que “lo que quedó al descubierto es la incidencia directa no solamente en el incumplimiento de la cuota, sino en la incidencia directa de las condiciones de vida de estos hogares, que son monomarentales, y que terminan siendo un vector de desigualdad de género estructural dentro de nuestra sociedad”.

“Es una problemática transversal a los distintos roles sociales, que impacta en las condiciones socioeconómicas que tienen los hogares. Un 40% aproximadamente el incumplimiento”, reveló.

Carrizo apuntó que dentro de ese 40% “hay gente que no fijó judicialmente la cuota. Cuando nos referimos a estos arreglos extrajudiciales, muchas coinciden en que los progenitores no son constantes”, y que un 14% afirma “depender” de ese aporte, que claramente va más allá de las comidas diarias de los niños. A esta ya de por sí grave problemática, en la encuesta se consultó sobre el cuidado de los menores y los responsables de esta tarea, para así ahondar sobre las distribución tareas. Y como respuesta se obtuvo que no dependía del otro progenitor. Y en el caso del hogar monomarental el cuidado se deriva en familiares o amigos.