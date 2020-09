Alertan sobre la peor temporada de incendios y es crítica la situación en toda la provincia

Desde la Brigada de Lucha contra Incendios Forestales, ayer, se reiteró la importancia de no realizar fuegos “bajo ningún punto de vista, en ningún sector de la provincia, por cuanto se transita una de sus peores temporadas altas de siniestros” debido a las casi nulas precipitaciones, a lo que se suman las intensas ráfagas de viento, que estarán presentes mayormente en la semana y la disponibilidad de combustible forestal. A la fecha, ya se han registrado 167 siniestros, los cuales han llevado que se consuman un total de 22.680 hectáreas en toda la provincia, cifra que está cerca de alcanzar el total acumulado en un año en 2016, cuando se consumieron 27.490.

El cuadro de situación de la provincia en esta materia sigue siendo “crítico” y, según lo indicado por Cristian Velárdez, titular del organismo, la gravedad es extensiva a toda la geografía de Catamarca. “No hay identificada una zona como más peligrosa. Catamarca, junto toda la región del norte del país, está pasando por esta sequía, en donde se ve afectada toda la vegetación”, refirió el brigadista.

La alarma está dada porque se está superando la disponibilidad de material combustible de mediano a grueso, es por eso que los últimos incendios que se registraron ya queman directamente vegetación gruesa y verde. Al respecto, Velárdez señaló: “Sobre esto, nosotros venimos teniendo una estadística, porque desde hace veintiséis años venimos superando un promedio anual. Esto significa que estamos rebasando la disponibilidad de combustible “. En este punto, hay que indicar que existe material en la naturaleza que se distingue, según el grado en el que combustiona, según sea este fino, mediano y grueso. En esta sequía, mayormente lo que se vio más afectando es el combustible de mediano a grueso.

Es ante este panorama que desde la Brigada se solicitó a la población tener el máximo cuidado. “Hay que tener mucho cuidado y no prender ningún fuego, porque por mínimo que sea el foco activo, se va a propagar fácilmente por la vegetación y va a ser muy difícil de poderlo controlar”, sentenció el titular del área de Incendios Forestales.



Sigue activo, pero monitoreado el incendio en Las Higueritas

Desde el sábado, se encuentra activo un incendio en la zona de la Costa de Reyes, en Ruta Nº 11, en el departamento de Tinogasta. Tras la gestión realizada por la comuna tinogasteña, el avión vigía realizó ayer un vuelo, tratando de identificar hacia dónde se están propagando las llamas.

Según lo informado por la Brigada de Incendios Forestales, el fuego está arriba de los 3.200 mts., en el sector de laderas y sigue descendiendo, “pero por el momento, no hay mayores peligros porque lo que se quema es pastizales y chaguares”, se aseguró.

Según lo informado por Bomberos Voluntarios de Tinogasta, la situación está fuera de peligro, en cuanto a los puestos que están cercanos, “pero se va a seguir monitoreando porque es una zona que no se quema hace muchos años, pero a la que tampoco podemos llegar. Es un terreno de difícil accesibilidad”, confirmó Cristian Velárdez.

