Alumno de La Fray ganó concurso literario nacional

Se trata del concurso literario “El Ambiente en tus manos”, organizado por la Red de Comunicación, Divulgación y Educación Ambiental del INTA, en el que se presentaron 1.260 cuentos de niñas, niños y jóvenes de todo el país.

Luca Francisco Bevacqua alumno de quinto grado de La Fray, quedó entre los cinco ganadores de la Categoría B (de 9 a 11 años) con el cuento “Fiesta en la puna”. “Encontré en internet el concurso del INTA y me gustó mucho porque tenía que ver con cuidar el medioambiente. Me surgieron varias ideas de cuentos, pero me decidí por escribir una historia de los animales de la puna”, expresó Luca.

Más adelante, explicó porque eligió la puna para escribir su historia: “Me inspiré en ese tema porque el año pasado en la escuela, con la Seño Elsa aprendimos mucho acerca de las vicuñas y los camélidos de nuestra provincia y que tenemos que proteger estas especies. Creo que todos debemos cuidar el medio ambiente porque este es nuestro único hogar”.



Finalmente, aseguró que escribir el cuento “fue todo un reto porque no podía pasarme de las 250 palabras, eso decían las bases y tuve que acortar el cuento. Nunca pensé en ganar, fue una sorpresa recibir el correo, porque me avisaban que había sido seleccionado y ahí vi que eran muchos participantes. Me gusta mucho leer y escribir. En este tiempo de pandemia leí muchos libros y escribí varios cuentos, tengo una biblioteca llena de libros que me regaló mi familia.

Agradezco a todas mis maestras de la Fray muy especialmente a la seño Sandra Herrera de Lengua quien siempre nos inspira a leer y a escribir nuestras propias historias”, concluyó.