Alumnos en Medanitos reciben clases en un oratorio y salón con ventanas sin vidrio

Nada o poco es perfecto en el interior de la provincia, cuando se trata de educación. Allí en estos días, el frío impacta de manera importante y no todos están preparados para resistirlo. Eso es lo que pasa con la Escuela n° 63 de Los Nacimientos, en Medanitos, departamento Tinogasta. El edificio propio está prácticamente tirado abajo desde el año pasado y se trabaja muy lentamente, mientras los alumnos y docentes asisten a clases en un oratorio y en un pequeño salón que también es del mismo espacio religioso donde las ventanas no tienen vidrios: Para mitigar el frío, se vieron obligados a poner papel afiche para que las corrientes de aire que en la zona por la mañana son siempre bajo cero, no impacten de lleno en los menores.

La situación llevó a las docentes a iniciar una campaña para colectar abrigos, guantes, gorros y calzados para los niños. "Vemos que llegan desabrigados y con zapatillas rotas" dijeron los docentes al programa La Bitácora por Radio Tabaruco, de Fiambalá.

La situación de la humilde escuela en reparación, de acuerdo a lo comentado por la directora Yenifer Quispe, va muy lenta "los materiales son llevados desde un corralón y ahora desde hace días la obra está parada por falta de materiales de construcción. Por lo visto llevará mucho tiempo terminar con los trabajos" aseveró.

Desayuno y almuerzo son preparados a la intemperie en un fogón a leña donde la situación también se complica demasiado por la humedad y el hielo que normalmente en estos meses de otoño invierno son a diario.

Mientras se aguarda la reacción del Ministerio de Educación, los docentes se pusieron al frente de la campaña, en la que invitan a la comunidad de toda la provincia a colaborar. (Fuente El Abaucán Digital)