Andalgalá no abrirá los campings este fin de semana

Por disposición del COE Andalgalá, este fin de semana los campings ya sean públicos o privados permanecerán cerrados.

Según se informó, la medida se tomó a raíz de la gran concentración de gente que se da en estos espacios y el incumplimiento de los protocolos correspondientes aprobados la la semana pasada “los camping municipales van a estar prohibidos hasta el día lunes, se va a notificar a los dueños que están a cargo de los camping” anunció el Secretario de Seguridad Ciudadana, Oscar Martiarene.

El funcionario recordó que estaba prohibido la presencia de bandas en vivo en los autocamping, sin embargo esta medida no se respetó generando una importante convocatoria de público “la gente no está respetando, no tenemos la precaución que debemos tener con este virus, tenemos que cuidarnos ahora más que nunca por eso se ha tomado esta medida. Queremos la responsabilidad de cada uno de los señores que están concesionado los campings y son ellos los primeros en tener que cuidar por cuanto que nosotros le damos la posibilidad de que puedan trabajar” recordó el funcionario municipal.

En cuanto al ingreso de persones de provenientes de otras provincia continua habilitado el ingreso, se solicita como requisito la presentación del test antígeno negativo, además de los permisos de circulación a nivel nacional como provincial.

Recordemos que desde el lunes el departamento se adhirió a los dispuesto por la provincia, los comercios están habilitados hasta las 22, los bares de domingos a miércoles hasta las 23 y el resto de la semana hasta la medianoche, en cuanto al horario de circulación de domingos a miércoles será hasta las 23:30 y de jueves a sábado hasta las 00:30 horas.