Angustiante: "Mis hijos llevan cuatro días sin los remedios"

"Tengo un dolor en el pecho porque ya no doy más de la angustia", con ese dolor se expresó Fernanda Varela, la mamá de los niños con Duchenne a quien Osep les niega sus medicamentos. "Ya no doy más. Mis hijos llevan cuatro días sin sus remedios y otra vez me hicieron ir a la Farmacia, pero los remedios siguen saliendo autorizados al 40%", contó la madre de Imanol y Baltasar.

Según relató a diario La Unión, después del desplante de la obra social de los empleados públicos en el día de ayer, y sólo por la reacción de la nota en las redes sociales, se comunicaron con ella para informarle que los medicamentos si tenían el descuento del 100%. Y una vez más jugaron con su necesidad.

La familia Coria Varela no cuenta con el dinero suficiente para realizar la compra de los remedios. La cifra supera los $10 mil y aunque para algunos puede ser una cifra insignificante, para ellos es mucho.

Los insumos y remedios son vitales para los menores. "No los pido por capricho. Ellos están mal. Ya no sé qué más hacer", nos contó entre lágrimas.

Este reclamo y otros tantos, son una constante pero las autoridades de Osep parece que no tienen empatía no sólo con el dolor, sino con la salud de sus afiliados. Lo que preocupa, es el impacto que va a tener en la salud de los niños esta actitud.