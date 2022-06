Aniversario: se cumplió el primer año del milagro del Beato Esquiú

Hace una semana se cumplió el primer aniversario de la aprobación del milagro por parte del Papa Francisco (19.06.2020), curación que atribuida a la intercesión del Venerable Siervo de Dios Mamerto Esquiú a una niña con una afección de osteomielitis.

Se trató del caso de Ema Pacheco, “Emita”, así la llaman, quien ahora con 6 años es una niña sana, muy alegre. Su madre la describe como muy aplicada en el colegio, amigable, muy cariñosa, pero si hay algo que le apasiona es pintar y dibujar, “no puede estar sin pintar y dibujar y lo hace en cuanto se levanta” comenta Ana su madre.

Desde el 4 de septiembre de 2021 cuando fue la invitada especial a la ceremonia de beatificación del beato Mamerto Esquiú en Catamarca, Ema empezó a entender un poco más de qué se trata lo del milagro de Mamerto Esquiú en su vida.

Su madre contó “cuando uno conversa con ella o algún vecino le pregunta, le dice que su mamá le pidió a Esquiú que le contara a “Diosito” que ella estaba enferma y que si podía ayudarla”, con esta historia Emita pudo comprender el milagro que le salvó la vida”.

Los domingos cuando van a la casa de la abuela -que vive a 2 cuadras de la casa de la familia Pacheco-, y conversan del tema del milagro, Emita de inmediato interviene en la conversación para recordar y contar lo que vivió el día de la beatificación del fraile franciscano que intercedió por su curación gracias a la petición confiada de su madre.

También a Emita le quedó muy grabada la imagen de su madre el día de la ceremonia, al verla llorar, pero Ana le explica que no era de tristeza, sino por la gran emoción y felicidad que sentía ese día.

La fuerza de la fe

La mamá de Ema transmite fe, es una mujer de fe. Ella relata y con orgullo que se crió con sus tíos quienes le enseñaron a rezar el rosario todos los días, y aún lo hace como un modo de apoyar a sus amigas, amigos y quienes le piden oración pidiendo la intercesión del Beato Mamerto Esquiú:

“Dios me escuchó, es una cosa hermosa lo que nos ha pasado; recuerdo que cuando le pedí a Esquiú, él era mi única posibilidad, y no sabía que ofrecerle, no tenía que ofrecerle más que mi fe, hay que tener mucha fe. Estos días le compartí una estampa a una amiga que no conocía los destalles del milagro de Ema, y emocionada me dijo que volvió a confiar en los milagros”.

El milagro

La curación milagrosa atribuida a la intercesión del Venerable Siervo de Dios Mamerto Esquiú fue sobre una niña con una afección de osteomielitis, a los pocos días de su nacimiento, en el fémur izquierdo, que luego se hizo crónica en las semanas sucesivas.

La niña nacida en Tucumán, en el momento del parto presentó dificultades respiratorias, necesitando ser internada inmediatamente en neonatología. A los tres días del nacimiento, le apareció una enterocolitis necrotizante. Al octavo día del nacimiento, la paciente presentó signos de infección en la parte inferior de la pierna izquierda, con hinchazón, enrojecimiento y fiebre.

La niña fue revisada por el médico ortopédico que le diagnóstico artritis séptica en la cadera izquierda y osteomielitis en el fémur izquierdo. Con urgencia, el mismo día, se le realizó una intervención de limpieza quirúrgica en la zona osteomielítica, con la lavajes y drenajes de la lesión.

Desgraciadamente, después de esta intervención siguieron otras tres porque persistía la infección, no obstante la suministración de una fuerte terapia antibiótica.

La niña fue sometida la limpieza de su fémur cuatro veces, con limpieza quirúrgica extendida hasta el tobillo. Le fueron extraídos pedacitos bióticos que evidenciaban el aspecto crónico de la osteomielitis.

La familia de la niña, por lo tanto, fue informada de la gravedad de la prognosis y de las complicaciones y resultados que la osteomielitis crónica había podido determinar.

Fue dada de alta sin fiebre, pero aún con la pierna hinchada. Un examen radiológico evidenció, desgraciadamente, la presencia, muy extendida en el hueso, de una alteración causada por la osteomielitis, razón por la cual el médico ortopédico propuso una intervención drástica de hemidiafisectomía.

Es entonces que la mamá de la niña tomó la iniciativa de pasar sobre la pierna enferma de la pequeña una estampita con la imagen y reliquia, que previamente había tomado contacto con el Venerable Siervo de Dios Mamerto Esquiú, pidiendo con fe que Él intercediera para la curación de su hija. Junto a su oración de invocación, luego, también se unieron sus familiares.

Doce días después nuevo control radiográfico mostró sorprendentemente, la desaparición de la enfermedad en el hueso, el cual se pensaba extraer quirúrgicamente, y la mejoría del cuadro típico de la osteomielitis. Siguió, sucesivamente, la desaparición de la sintomatología clínica y la mejoría de los exámenes de laboratorio.

En las siguientes radiografías de control realizadas hasta hoy, persiste en la curación del fémur sin que hayan sido afectados los cartílagos del crecimiento, que por la edad y la violencia de la infección deberían haber sido lesionados.; por el contrario, sólo hay una leve contracción del fémur infectado de sólo cinco milímetros, sin evidenciar ningún compromiso ni afectación funcional. Los médicos que han continuado examinando a la niña están plenamente de acuerdo en afirmar que jamás han visto una evolución de un cuadro clínico como este.

Más allá de la curación, se puede agregar un hecho singular. Los trozos de biopsia extraídos durante la intervención quirúrgica el 18 de diciembre fueron momentáneamente extraviados y encontrados solamente el 2 de febrero o sea 4 días después. Cuando el médico patólogo lo recuperó pensaba que ya eran inservibles, porque no estaban en formol (se había derramado) y cuando esto sucede después de 3 días, los tejidos se autodestruyen por un proceso de AUTOLISIS.

Sin embargo, esos trozos de biopsia estaban frescos, como si hubieran sido recientemente extraídos y su análisis confirmaba la presencia de osteomielitis crónica. Entonces, el médico cirujano declaró que si hubiera tenido ese resultado a principios del mes de enero, como era previsto, nada ni nadie le habría impedido extraer el fémur muerto.

Todos los médicos (ortopédicos, pediatras, de medicina legal, etc.) que han examinado la documentación clínica completa e instrumental relativa al caso descrito se expresaron a favor de la inexplicabilidad científica de la curación realmente acaecida.