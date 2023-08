Anivesario de la Autonomía de Catamarca: ¿qué organismos trabajan?

En cumplimiento de lo previsto en la la Ley n° 4553, que establece la adhesión de Catamarca al nuevo ordenamiento de los días feriados y no laborables marcados en la Ley Nacional Nº 23.555, este viernes la actividad en la Administración Pública va a estar suspendida en función de conmemorarse el 202° aniversario de la Autonomía de Catamarca.

Por ello, la mayoría de los organismos públicos se adhieren a esto y por caso, ya se manifestaron al respecto Aguas de Catamarca, EC Sapem, y desde el sector privados, los bancos ya adelantaron que no van a atender al público.

En el caso de la distribuidora de Agua, se indicó que la empresa no atenderá al público en la fecha mencionada, pero aclaró que la continuidad del servicio estará asegurada a través de las guardias técnicas operativas. Aplica lo mismo para distribuidora de energía.

En cuanto a los bancos, el Nación anunció que tampoco atenderá al público y se adhieren al asueto provincial, el Banco Santiago del Estero, de especial interés de parte de los jubilados y las demás entidades del rubro en la provincia.

De momento, está confirmado que PAMI se suma y no atenderá este viernes.

Los comercios

Desde la Unión Comercial de Catamarca se aclaró que los feriados provinciales son asimilables a los días no laborables. Por lo tanto, es el empleador el que determina la apertura del establecimiento. En el caso de que opte por trabajar no deberá pagar ningún adicional al empleado. Por el contrario, se decide no trabajar, debe pagar el salario normal sin descuentos.