ANSES: Cambio en las fechas de cobro por el feriado ¿Quiénes cobran esta semana?

ANSES continuará con el pago del calendario de octubre 2023 para todas las categorías. No obstante, hay que tener en cuenta el feriado de este lunes 16 de octubre, en el cual no habrá nuevos depósitos por el feriado, por lo que el cronograma de pagos recién se retomará este martes 17 de octubre. Ese día cobran los jubilados y pensionados con DNI finalizado en 4 y cuyos haberes no superen los $ 87.460, en las sucursales bancarias por ventanilla.

El haber incluye el aumento del 23,29% previsto por la Ley de Movilidad, a lo que se debe sumar un bono de refuerzo de $ 37.000 para quienes perciben la mínima, que decrece para el resto, pero que permite que ninguna jubilación quede por debajo de los $ 124.460.

Asimismo, también cobrarán esta semana titulares de AUE, AUH y se pagará la asignación prenatal.

Jubilaciones que no superen un haber mínimo:

DNI terminados en 4: 17 de octubre

DNI terminados en 5: 18 de octubre

DNI terminados en 6: 19 de octubre

DNI terminados en 7: 20 de octubre.

DNI terminados en 8: 23 de octubre

DNI terminados en 9: 24 de octubre

Jubilaciones que superen un haber mínimo:

DNI terminados en 0 y 1: 25 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: 26 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: 27 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: 30 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: 31 de octubre

AUH y SUAF:

DNI terminados terminados en 4: 17 de octubre

DNI terminados terminados en 5: 18 de octubre

DNI terminados terminados en 6: 19 de octubre

DNI terminados terminados en 7: 20 de octubre

DNI terminados terminados en 8: 23 de octubre

DNI terminados terminados en 9: 24 de octubre

Asignación por Embarazo (AUE):

DNI terminados en 3: 17 de octubre

DNI terminados en 4: 18 de octubre

DNI terminados en 5: 19 de octubre

DNI terminados en 6: 20 de octubre

DNI terminados en 7: 23 de octubre

DNI terminados en 8: 24 de octubre

DNI terminados en 9: 25 de octubre

Asignación por Prenatal y Maternidad:

DNI terminados en 6 y 7: 17 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: 18 de octubre

Asignaciones de Pago Único:

Todas las terminaciones de documentos: 6 de octubre al 13 de noviembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas:

Todas las terminaciones de documentos: 9 de octubre al 10 de noviembre

Prestación por Desempleo de ANSES: