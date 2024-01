ANSES confirma el monto y las fechas de cobro de las Becas Progresar para enero 2024

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa dando efecto al calendario de pagos de enero, y una de las prestaciones a cobrar son las Becas Progresar.

El programa a cargo del ministerio de Capital Humano, se trata de un plan integral de becas educativas que acompaña al alumno en todos los niveles de formación durante su trayectoria académica, a través de un incentivo económico y un importante estímulo personal.

Becas Progresar: cuánto cobro en enero

En el primer mes de 2024, los beneficiarios de las Becas Progresar no recibirán un aumento por parte de ANSES, algo que no ocurre desde agosto del año pasado. Por ende, en enero cobrarán $20.000. En el último aumento pasaron de recibir $12.780 a $20.000.

De todas formas, los titulares de las Becas Progresar recibirán $16.000, ya que el organismo retiene el 20% del total, y luego lo devuelve presentando un formulario a fin de año.

ANSES: cuándo cobro Becas Progresar en enero

Documentos terminados en 0 y 1: miércoles 11 de enero.

Documentos terminados en 2 y 3: jueves 12 de enero.

Documentos terminados en 4 y 5: viernes 13 de enero.

Documentos terminados en 6 y 7: lunes 16 de enero.

Documentos terminados en 8 y 9: martes 17 de enero.

Becas Progresar 2024: requisitos para acceder

El programa se divide en cinco categorías:

Progresar Obligatorio

Ser alumna/o regular de una institución educativa.

Ser argentina/o nativa/o; naturalizada/o o extranjera/o, con residencia legal de dos (2) años en el país y contar con DNI.

Tener entre 16 y 24 años cumplidos.

Progresar Superior

Ser argentina/o nativa/o; naturalizada/o o extranjera/o, con residencia legal de cinco (5) años en el país y contar con DNI.

Ser alumna/o regular de una institución educativa.

Tener entre 17 y 24 años de edad cumplidos.

Estudiantes avanzadas/os en la carrera, hasta treinta (30) años cumplidos.

Estudiantes de enfermería sin límite de edad.

Progresar Trabajo

Ser argentina/o nativa/o; naturalizada/o o extranjera/o, con residencia legal de dos (2) años en el país y contar con DNI.

Tener entre 18 y 24 años cumplidos.

Progresar Línea Enfermería

Ser argentinos/as nativos/as o naturalizados/as o extranjeros/as, con residencia legal de cinco (5) años de en el país y DNI.

Ser mayor de 17 años al cierre de la convocatoria respectiva, sin limite de edad.

Los ingresos del grupo familiar del solicitante no deben superar tres veces el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM).

Ser egresado/a del nivel medio y no adeudar materias al momento de la inscripción.

Cursar o ingresar a cursar sus estudios en Institutos de Educación Técnica Superior de Gestión Estatal.

Progresar 16 y 17 años

Se encuentra dirigido a jóvenes, menores de 18 años, que deseen completar sus estudios primarios o secundarios.

Becas Progresar con hijas o hijos a cargo:

La inscripción permitida es hasta los 35 años, y es aplicable para quienes tienen hijos menores de 18 años a su cargo y pertenecen a hogares monoparentales.

Además, todas las becas son sin límite de edad para grupos priorizados: personas trans, con discapacidad, refugiadas o pertenecientes a pueblos indígenas y afrodescendientes, no tienen restricciones de edad.

Quiénes se quedan afuera de cobrar las Becas Progresar en enero 2024

Los beneficiarios que dejarán de cobrar las Becas Progresar son aquellos que no continúen con sus estudios, no hayan acreditado su asistencia a una institución académica y no cumplan con las condiciones del programa: