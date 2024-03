ANSES: ¿Cuáles son los requisitos para cobrar la Ayuda Escolar 2024?

La Ayuda Escolar ANSES no será pagada en marzo a quienes tengan un ingreso mensual bruto superior a $1.077.403 por persona o de $2.154.806 de Ingreso Familiar. Tampoco la recibirán aquellos que no cumplan con los requisitos para percibir el plan o no hayan presentado toda la documentación.

Cuánto pagan por la Ayuda Escolar 2024

La Ayuda Escolar es de $70.000 en un único pago en el año.

Cuándo pagan la Ayuda Escolar 2024

La Ayuda Escolar se paga en este mes de marzo. El Gobierno aún no confirmó la fecha de cobro para cada beneficiario.

Cuáles son los requisitos para cobrar la Ayuda Escolar 2024

Edad de los hijos : los hijos beneficiarios deben tener entre 45 días y 17 años, inclusive. Para los hijos con discapacidad, no hay límite de edad.

: los hijos beneficiarios deben tener entre 45 días y 17 años, inclusive. Para los hijos con discapacidad, no hay límite de edad. Tipo de institución educativa : los hijos deben asistir a establecimientos educativos oficiales de nivel inicial, primario o secundario. En el caso de hijos con discapacidad, deben asistir a establecimientos de enseñanza especial o recibir apoyo de maestros particulares matriculados.

: los hijos deben asistir a establecimientos educativos oficiales de nivel inicial, primario o secundario. En el caso de hijos con discapacidad, deben asistir a establecimientos de enseñanza especial o recibir apoyo de maestros particulares matriculados. Certificado de escolaridad: es esencial contar con el Certificado de Escolaridad actualizado anualmente para poder recibir esta ayuda. También es necesario tener vigente la Autorización para el cobro de Asignaciones por Hijo con Discapacidad emitida por ANSES, en el caso de hijos con discapacidad.

Cómo inscribirse a la Ayuda Escolar 2024

Acceder a Mi ANSES .

. Ir a la sección “ Hijas e Hijos ”.

”. Luego “ Presentar un Certificado Escolar ” para obtener el formulario necesario para cada niño o niña.

” para obtener el formulario necesario para cada niño o niña. Elegir la opción “ Generar Certificado ”, llenar los datos requeridos y seleccionar “Generar”.

”, llenar los datos requeridos y seleccionar “Generar”. Enviar el formulario generado a la escuela para obtener la firma de la autoridad que corresponda.

generado a la escuela para obtener la firma de la autoridad que corresponda. Subir una foto del formulario firmado a Mi ANSES desde un dispositivo móvil o computadora.

También se puede realizar el trámite de manera presencial. Se debe presentar la debida acreditación de escolaridad a una oficina de ANSES. No es necesario un turno.

Quiénes pueden acceder a la Ayuda Escolar 2024 en marzo

En caso de no superar el tope ya mencionado, estas son las personas que pueden solicitar la Ayuda Escolar 2024 para sus hijos:

Titulares de la Asignación por Embarazo para Protección Social

Titulares de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social.

Titulares de pensiones no contributivas (PNC) por invalidez y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Trabajadores que presten servicios remunerados en relación de dependencia en la actividad privada y pública nacional

Beneficiarios de la Ley de Riesgos de Trabajo

Beneficiarios del Seguro de Desempleo

Personas inscriptas y aportantes al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes

Beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Cómo subir el certificado de escolaridad para la Ayuda Escolar ANSES

Iniciar sesión en la plataforma Mi ANSES utilizando tu Clave de la Seguridad Social y tu número de CUIL.

en la plataforma Mi ANSES utilizando tu Clave de la Seguridad Social y tu número de CUIL. Seleccionar la sección “ Hijos ” y luego “ Certificado de escolaridad ” en el menú desplegable.

” y luego “ ” en el menú desplegable. Descargar y completar el formulario PS 2.68 con tus datos personales y los de tu hijo.

con tus datos personales y los de tu hijo. Llevar el formulario a la escuela para obtener el sello y la firma.

para obtener el sello y la firma. Hacer una foto clara del formulario completado para poder subirlo.

completado para poder subirlo. Regresar a la sección “ Presentar un Certificado Escolar ” en Mi ANSES, seleccionar “ Subir Certificado ” y cargar la foto del formulario completo y firmado desde tu celular o computadora.

” en Mi ANSES, seleccionar “ ” y la foto del formulario completo y firmado desde tu celular o computadora. Verificarás que el trámite fue exitoso a través de un mensaje de correo electrónico que recibirás una vez que se haya procesado el formulario.