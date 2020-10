Apagón virtual por tiempo indeterminado de los docentes municipales de Valle Viejo

El secretario general del Sidca, Sergio Guillamondegui, confirmó que los docentes del Sistema Municipal de Valle Viejo iniciarán un apagón virtual por tiempo indeterminado a partir de este jueves, en reclamo por el incremento salarial.

Guillamondegui explicó que la protesta se decidió tras la consulta a las bases y como consecuencia de la falta de respuesta salarial por parte de la intendenta de Valle Viejo, Susana Zenteno.

Cabe recordar, que la semana pasada, el Sidca mantuvo un encuentro con la jefa comunal para ahondar la cuestión salarial. Durante ese encuentro, ambas partes resolvieron un cuarto intermedio en la mesa paritaria hasta que el Ejecutivo estudie una propuesta de incremento en los haberes.

En ese contexto y ante la falta de convocatoria para debatir la propuesta de equiparación salarial de los docentes municipales con los de la provincia, el gremio de Sidca resolvió avanzar con el plan de lucha.

“Hace 15 días no reciben respuesta y desde mañana llevarán a cabo un apagón por tiempo indeterminado”, manifestó en diálogo con Radio República.



Vuelta a clases

Por otra parte, el referente gremial también se refirió a la vuelta a clases tras la reunión del Consejo Federal de Educación que encabezó el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, en donde se abordó sobre las estrategias para el regreso a clases presenciales.

Respecto de la posibilidad de retomar a las aulas, el titular de Sidca dijo que todo dependerá de los ministerios de Salud de cada jurisdicción. “Seguro volveremos a la discusión sobre el estado de las escuelas, las decisiones políticas de los gobernadores. En Nación se mira lo que pasa en el AMBA y desconocen el interior”.



IES

A su vez, Guillamondegui fue consultado sobre el conflicto que mantienen los docentes de los IES (Instituto de Enseñanza Superior) tras la posibilidad de comenzar a depender directamente de otro ministerio que no sería Educación precisamente. En este punto, el gremialista comentó en la reunión con la Intersindical docente que acordaron pedir una audiencia con el gobernador Raúl Jalil para hablar sobre el traspaso de los IES al Ministerio de Ciencia e Innovación Tecnológica.

“Hace dos semanas hablamos con la ministra Rosales y nos dijo que era una idea, que después nos consultarían. No hemos hablado con la gente de los IES. Vemos que están organizando un bocinazo, no sé quiénes son los que están involucrados, pero no quisiera opinar sobre algo que todavía no conocemos”, sostuvo Guillamondegui en alusión la jornada de protesta prevista para la jornada de hoy por parte de los docentes que trabajan en los IES.