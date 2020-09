Apareció el donante para Nicole y la familia habla de milagro

Con alegría Soles Catamarca anunció en su portal que Nicole Funes, la pequeña catamarqueña que esperaba un donante de médula en el Hospital Garraham, hoy recibió la gran noticia. Calificado como “milagro” tanto por la familia como por la ONG, la novedad de la llegada del donante, no podría ser referida de otra manera.

Tras el anuncio, la abuela de la niña, Miriam Aguero, confirmó el hecho y con notoria felicidad comentó a Radio Valle Viejo, que “el milagro lo hizo la Virgen del Valle en el Día del Milagro”. Comentó luego que el donante de la médula llega por medio del Banco Mundial de donantes de Estados Unidos y que ahora la niña inicia un proceso de preparación para la intervención. “Hoy mi hija la llevó a control y ahí le dijeron que ya estaba el donante para mi nieta. Gracias a Dios y a nuestra Virgencita del Valle”, acotó.

Miriam al compartir la gran noticia, no dudo en indicar que esta alegría está relacionada con lo que hoy vivimos en Catamarca, en relación al Día del Milagro. "Hoy es el Día del Milagro y por eso doy gracias a la Virgencita del Valle, que no se olvidó de nosotros y me hizo el milagro de que aparezca el donante para mi nieta", dijo entre lágrimas y con la voz entrecortada.

Sobre la salud y estado anímico de Nicole, comentó que "está muy bien". Comentó que la niña viene de realizarse por seis días consecutivos quimio y señaló que talvez las nuevas sesiones que se debe realizar, y que posiblemente sean más fuertes en vista al tratamiento, le bajen un poco las defensas pero no obstante eso, su estado de ánimo es muy bueno.