APROSCa marchó por un nuevo reclamo salarial y con abrazo simbólico al Hospital San Juan

Trabajadores sanitarios nucleados en la Asociación de Profesionales de la Salud de Catamarca (Aprosca) concretaron una nueva manifestación en consonancia con el reclamo que se realiza a nivel nacional por la recomposición salarial. En nuestra provincia tuvo como distintivo, el gesto del abrazo simbólico al Hospital Interzonal “San Juan Bautista”. Junto a organizaciones sociales, esta mañana y desde la Plaza El Maestro se movilizaron en reclamo por la reapertura de las paritarias.



Julio Sánchez, titular del gremio luego de haber indicado días pasados que el Gobierno provincial “tiene bastantes deudas” con el sector sanitario, ahora denunció que “el director del nosocomio, junto a la ministra de Salud (Claudia Palladino) y al gobernador (Raúl Jalil), está destruyendo el sistema de salud pública de la provincia”.

En este tono, el gremialista señaló que el retraso salarial asciende al 100% y volvió a marcar su desacuerdo con el arreglo acordado a principio de año y que en las últimas horas, la Provincia está analizando con otros sectores gremiales.



“Los trabajadores de la sanidad pública organizamos en todo el país este reclamo por los derechos de los compañeros, las condiciones laborales y jubilatorias. Esto se estuvo haciendo en toda la Argentina y Catamarca decidió manifestarse hoy para resolver la política sanitaria y porque queremos que el Gobierno dialogue”, indicó a Radio Valle Viejo Sánchez.



Luego el gremialista, acotó en referencia a las reuniones con los otros sectores para analizar y anunciar en Septiembre un nuevo aumento salarial, que “ayer se reunió con quien no representa a la salud pública. Lamentablemente somos nosotros quienes queremos las soluciones. Aquí estamos acompañados por médicos, bioquímicos, enfermeros y muchos otros profesionales y hasta por pacientes”.



Normas ISO



En otro tramo de la protesta, el dirigente denunció que el principal centro de salud no cumple con las normas ISO y que por lo tanto, incurre en un peligro para los trabajadores y los pacientes que se encuentran internados en el nosocomio. “Entre los internados hay personas con patologías crónicas que no tienen la atención adecuada. No cuentan con los elementos y el trabajador no tiene los servicios ni elementos para trabajar. Los materiales de quirófanos son viejísimos y hay que ver con que trabaja el cirujano”, sentenció.