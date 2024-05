Aprosca respaldó a los cirujanos y el cese de las operaciones en el "San Juan"

En medio del paro nacional que con dispar acatamiento se está dando este jueves en la provincia, uno de los sectores que adhirió fue el de salud, acusando desde lo público un acatamiento importante. Así lo consideró Julio Sánchez, secretario general de Aprosca, gremio que se sumó a la medida de fuerza cegetista por estar ligada esta a Fesprosa, que durante esta jornada se movilizó frente al Congreso de la Nación.

En este contexto de protesta, el gremialista indicó que la presente jornada de lucha vuelve a poner en relieve los problemas de larga data en la provincia, sentenciando que el gobierno local “es el mayor destructor de la salud pública de Catamarca”. Seguidamente al evaluar la adhesión, acuso que si hubo disparidad fue en función de las presiones que los trabajadores y profesionales recibieron en los distintos centros de salud, tanto en Capital como en el interior.

“En algunos lugares fue fuerte y en otros débil, por la extorsión de los directores por orden del gobierno”, aseguró Sánchez, recordando que, en circunstancias similares, se les hicieron descuentos, que a la fecha aún no les fueron restituidos

Cese de cirugías

En cuanto a la protesta iniciada este miércoles en el “San Juan Bautista”, protagonizada por los cirujanos y que derivó en el cese de las operaciones en el principal nosocomio de la provincia, desde Aprosca se respaldó el proceder de los médicos y se mostró molestia porque lo que se calificó como “un llamado de atención”, según la visión del gremio, no recibió el apoyo que correspondía. Según el parecer de Sánchez.

A juicio del responsable de la entidad gremial, lo hecho por este grupo de médicos, fue criticado injustamente apuntando que, en vez de esto, lo que correspondía desde las autoridades del hospital y de Salud, era “poner la plata que correspondía y solucionar este conflicto y con él, de a poco todo el sistema sanitario”.

Al profundizar sumó polémica al marcar que de momento hay preocupación por que no se están realizando cirugías en el Interzonal pero no se menciona que hace trece años que no hay cirujías en el Hospital de Pomán. “Cuál es la diferencia o qué pesa más, los trece años de Pomán o un día que no se opera en el” San Juan". Un día sin cirugías aquí, no lo hace distinto. No nos olvidemos que en la provincia hay un montón de hospitales que se los disfraza de esto pero que en ellos tampoco se opera. Acá el descuido de la salud pública es general", finalizó.