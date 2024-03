Artesanos participaron de un conversatorio para conmemorar su día

Por iniciativa de la Dirección Provincial de Artesanías, artesanas y artesanos catamarqueños participaron esta mañana de un ciclo de charlas y talleres en el Nodo Tecnológico, en el marco del Día del Artesano y la Artesana que se conmemora a nivel mundial el 19 de marzo.

La jornada comenzó con el conversatorio “La Herencia Textil Artesanal, como emblema cultural y el valor económico de las artesanías en la actualidad”, a cargo de Ruth Reinoso y Judith Reinoso, artesanas del departamento Belén, quienes compartieron un video con el testimonio de su padre artesano, para recordarlo haciendo su labor.

“Mi papá como dijo en el video, siempre trabajó con colores naturales, él tenía un público masculino, hacía prendas de ese tipo, en cambio nosotras cuando comenzamos dimos un vuelco, porque usamos tintes naturales y hacemos prendas para mujeres, quisimos darle nuestra impronta”, contó Ruth.

Judith aseguró que en Belén continúa el legado de las artesanías textiles porque sus hijos ya están con ella al lado del telar cada vez que teje; además comentó que dieron talleres de hilado en huso a alumnos de cuarto grado de una escuela de Belén y les sorprendió la rapidez y habilidad para aprender, “nosotras sentimos que es algo innato”, sostuvo.

Acerca del valor de la artesanía, ambas coincidieron con los artesanos asistentes, en que la mayoría de las veces es tan grande la satisfacción de terminar una prenda que “no dan ganas de venderla”. “A veces me cuesta desprenderme porque mientras la hago siento que se van parte de mis sentimientos. Cuando tejo escucho a mi padre, a mi abuela decirme consejos para el tejido”, expresó Ruth.

Por último, dijeron que los artesanos hacen productos auténticos, piezas originales porque “nunca otra será igual”. “Sentimos que hoy en día los artesanos estamos llegando a un mejor lugar al que había hace treinta años, en ese entonces trabajaban muchísimo y lo cambiaban por pocas cosas. Creo que todavía nos falta, que no llegamos aún a ese precio ideal pero estamos en camino, parte de ese cambio está en visibilizar esto, en valorar nuestro trabajo”, sostuvieron.

Luego, la maestra artesana Mirtha Presas, ceramista y gestora cultural, quien se desempeñó como directora de la comisión de artesanías del Fondo Nacional de las Artes y estuvo a cargo de la Dirección de Artesanías de Catamarca, expuso en el de las artesanías y conversatorio “Artesanías y Artesanos”.

“Toda la herencia está volcada en la trazabilidad que termina con la pieza única que el artesano realiza y si no hay trazabilidad, no puede haber sustentabilidad, mismo si no hay elementos heredados”, expresó, y añadió que “en todo debe haber una protección del medio ambiente porque la materia prima que estamos trabajando, vicuña, llamas, ovejas, deben ser cuidadas. Estos sistemas naturales tienen que proveer alta calidad de vida para las personas del mismo modo que las personas a estos sistemas”.

También recordó cuando fue directora de Artesanías en Catamarca durante seis años, y dijo que “después de tener a mis hijos fue lo más fuerte que me ha sucedido, el estar en el campo”. Y comentó que la muestra artesanal de la Fiesta Nacional del Poncho “la lleva en el corazón porque la hice por primera vez con 100 artesanos y me fui con 500 artesanos participando, del país no solo de Catamarca”.



Durante el encuentro, además se proyectó un ciclo de cortos audiovisuales sobre tejedores “Voces y Tramas” realizado por la directora Mariel Bomczuk; y en el cierre, Pía Puentedura dio el taller “Las Redes Sociales como Aliadas de tus Artesanías”, donde expuso sobre mitos y verdades sobre las redes sociales, dio ejemplos y recomendaciones para crear contenido, y sostuvo que Instagram, Tik Tok y el catálogo de WhatsApp son las más utilizadas para estos rubros.