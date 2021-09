Asamblea Universitaria para elegir nuevo Rector y Vice: el gremio es pesimista sobre los cambios que se vienen

El próximo 30 de septiembre concluyen los mandatos del Rector y Vicerrector de la Universidad Nacional de Catamarca y el Estatuto Universitario prevé en su art. 11, inc. c), que corresponde a la Asamblea Universitaria en sesión extraordinaria elegir en una sola fórmula al Rector y Vicerrector de la institución.

En este sentido, el Consejo Superior convocó a Asamblea Extraordinaria, conforme lo prevé el Estatuto Universitario y el Reglamento Electoral General. La asamblea Universitaria está integrada por 142 asambleístas: 98 consejeros Directivos ,7 decanos y 37 consejeros superiores. Para que la elección sea válida se requiere la presencia de tres Claustros y como mínimo el 30% del claustro de Estudiantes y Docentes.

Una vez nominadas las fórmulas a competir los asambleístas procederán a la votación. Y en el caso que ninguna lograra la mayoría en la primera votación, se procederá a una segunda votación entre las fórmulas más votadas, resultando electa la que obtuviera la mayoría de los votos válidos positivos emitidos.

Cabe recordar que ya fueron electos y proclamados los Consejeros Directivos y Superiores de todas las Unidades Académicas, los Consejeros Superiores indirectos y Consejeros Superiores No Docentes y Egresados por padrón único de la Universidad, como así también las autoridades unipersonales de las distintas Facultades, y el Cuerpo está en condiciones de fijar fecha para la realización de Asamblea Extraordinaria.

También se establece que el art. 84 in fine del Reglamento Electoral General establece que la convocatoria podrá realizarse con una anticipación no menor a diez días antes del vencimiento de los mandatos.

La CONADU, sin expectativas

El cambio de autoridades en la casa de altas estudios, no genera expectativas altas en el gremio mayoritario que nuclea a los docentes universitarios. El Prof. Fernando Morales, representante del gremio docente aniversario y congresal de la CONADU histórica al ser consultado sobre este particular comentó que “no tenemos expectativas. El cambio de persona no es importante. Lo que importa es cambiar las políticas”. E

Para Morales “el sistema universitario ha sido golpeado económica, financieramente y académicamente en esta pandemia. Nosotros venimos con un retraso de implementaciones, actualizaciones e infraestructura en nuestra universidad. Esperemos que esto cambie. Esperemos que las nuevas autoridades se pongan al frente de la universidad, porque al fin y al cabo, quienes asuman son docentes que a veces cuando llegan a un cargo se limitan, administrando miseria y pobreza”.