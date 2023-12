Asumió el nuevo Vicario Episcopal para la Educación

El Obispo destacó la tradición educativa de 2000 años de la Iglesia; por su parte, el nuevo Vicario consideró necesario "una reforma en la continuidad para enfrentar los nuevos desafíos".

Durante la Santa Misa que presidió en la noche del viernes 29 de diciembre, el obispo diocesano, Mons. Luis Urbanč, puso en funciones al padre Lucas Segura como nuevo Vicario Episcopal para la Educación y Coordinador General de Centro Educativo y Cultural Diocesano Virgen del Valle. La Eucaristía fue concelebrada por sacerdotes del clero diocesano, entre ellos el vicario general, Pbro. Julio Murúa, y de la Arquidiócesis de Tucumán.

Participaron de la celebración representantes legales, directivos y docentes de los colegios católicos de la diócesis, familiares y amigos del padre Segura, y fieles en general, quienes se dieron cita en la Catedral Basílica y Santuario de la Virgen del Valle.

En el comienzo de la ceremonia litúrgica, el Canciller y Secretario General de la Curia Diocesana, Pbro. Diego Manzaraz, dio lectura a sendos decretos de designación, tras lo cual se dio inicio a la Liturgia de la Palabra.

En su homilía, Mons. Urbanč agradeció a las personas que acompañaron al padre Segura, su papá y su mamá, sacerdotes y autoridades educativas y al diácono Sergio Colósimo, que durante un año prestó el servicio de responsable de la Vicaría, y al padre Lucas "que aceptó con temor y temblor esta tarea muy delicada dentro de la Iglesia y de nuestra sociedad", dijo.

Luego puso de relieve que "la educación ha sido siempre una tarea asumida por la Iglesia", porque "se funda en que Cristo es Maestro". Destacó la tradición de la Iglesia como educadora, afirmando que "hay miles de congregaciones religiosas a lo largo de los 2000 años de existencia, que se han ocupado de la educación de aquellos a quienes nadie les interesaba, los pobres, los abandonados. Ahí estaba la Iglesia asumiendo el rol de la enseñanza".

Asimismo, resaltó la figura del Beato Mamerto Esquiú, "un gran educador, quien se ocupó por muchos años de la enseñanza, y así muchas congregaciones religiosas. Y es triste cuando vemos que se quiere marginar a la Iglesia de este rol tan importante, que lo ha hecho a lo largo de 2000 años".

Tomando el texto de la primera carta de San Juan afirmó que "un maestro ayuda a conocer, porque solamente lo que se conoce de verdad se puede amar (...) y la Iglesia, por tanto, tiene la misión de enseñar. Y hay una herramienta importante que se trabaja siempre en nuestras comunidades: la Catequesis, que es profundización en la fe".

"La educación es muy importante, por eso en la diócesis he creado la Vicaría de Educación, para coordinar los distintos colegios que la Iglesia en Catamarca tiene que conducir y acompañar. Es una tarea ingente", indicó, apuntando que "los valores que proponemos muchas veces colisionan con los antivalores que ofrece la sociedad laica".

"La Iglesia -manifestó- se esmera y pone mucho esfuerzo en educar, en capacitar al ser humano para que con la luz de la fe, la luz del conocimiento, pueda entender el sentido de la vida, entendernos a nosotros, entender a los demás, entender de dónde venimos y a dónde vamos. Eso es educar, capacitar para la vida".

En este sentido, consideró que "la educación tiene que ser integral porque abarca todo el ser, su aspecto temporal, visible, y sobre todo lo invisible, el mundo sobrenatural, el mundo de la fe. Todo se tiene que integrar, y una realidad ilumina la otra. Y esto es una tarea ingente, hacer que desde las instituciones educativas que tenemos en nuestras manos, cada educando y cada educador se encuentre con Jesús".

Hacia el final pidió "que nuestra Madre, que es Maestra de maestros, nos acompañe con su intercesión, su humildad, su paciencia, para seguir apostando en esta hermosa tarea que tenemos entre manos, que es educar a los seres humanos que están viniendo a este mundo, para que de verdad conozcan a Jesús, amen a Jesús, sirvan a Jesús en este mundo, y puedan gozar de Él en la eternidad".

Profesión de fe y juramento de fidelidad



Seguidamente, el padre Lucas Segura realizó la profesión de fe y el juramento de fidelidad ante el Obispo, y la asamblea rubricó este momento con un fuerte aplauso.

Antes de la bendición final, el nuevo Vicario agradeció a quienes lo acompañaron y al diácono Sergio Colósimo por el servicio prestado en la Vicaría de Educación, y a quienes no pudieron estar presentes, pero lo acompañaron espiritualmente.

Primeramente destacó "la rica historia de la educación en la vida de la Iglesia de Catamarca, en la que no se puede soslayar la figura de nuestro Beato Mamerto Esquiú, y más contemporáneamente, continuando la línea establecida por Mons. Luis Urbanč desde año 2008, cuando convirtió lo que era la Junta Diocesana de Educación Católica en Vicaría Episcopal para la Educación, que lejos de ser un cambio de denominación se trata de una opción pastoral que consiste en comunidades vinculadas a la educación con un sacerdote que la atiende en nombre del Obispo".

"Por eso -continuó- no se puede entender la educación en la vida de la Iglesia si no es en clave pastoral, ya sea como una diaconía o servicio de la verdad, o como una obra de la misericordia o de caridad. Jesús es el Maestro que nos hace partícipes de su magisterio cuando nos dice: 'Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos'. Por este mandato misionero de Jesús es que existen las 16 instituciones que forman parte de la Vicaría de Educación que cuenta, aproximadamente, con 15.000 alumnos".

Asimismo, mencionó los avances que se vienen dando en la Vicaría "que nos consolidan cada vez más como cuerpo, por eso le pedimos al Señor que nos ayude a caminar juntos o sinodalmente".

Estimó la necesidad de "una reforma en la continuidad para enfrentar los nuevos desafíos", planteando en este sentido que "si nuestras instituciones educativas no tienen una mirada prospectiva siempre correremos detrás de los vertiginosos y profundos cambios sin dar una respuesta adecuada". Tras describir el difícil panorama actual, consideró la importancia de "una renovación pedagógica tendiente a una educación integral y de fe", señalando que "una educación de calidad no será posible si nuestras prioridades son cuestiones de supervivencia y no pedagógicas".

También comentó que "la Vicaría de Educación viene trabajando en el Pacto Educativo y Global Argentino, que tiene como base los 17 objetivos de desarrollo sostenible con agenda 2030, que a su vez tiene su fundamento en el paradigma de ecología integral propuesta por el Papa Francisco. Estamos dispuestos al diálogo para que esto se pueda llevar a cabo".

Finalmente, puso "en manos de Nuestra Madre del Valle la Vicaría de Educación y el servicio que se me encomienda", apuntando que "la Virgen nos enseña desde el silencio, la oración, su ternura, pero también con su autoridad; y sobre todo nos invita a aprender de su disponibilidad, Ella atiende a cada uno de sus hijos que la buscan en el Camarín o en el altar mayor en sus fiestas. Que por intercesión de Nuestra Madre y del Beato Mamerto Esquiú, el Señor nos bendiga".

Luego del canto de alabanza a la Santísima Virgen María y la bendición final, el flamante Vicario para la Educación recibió el afectuoso de saludo de sus padres, autoridades educativas de colegios católicos, amigos y fieles en general.

Desde la creación de la Vicaría Episcopal para la Educación en 2008, precedieron al padre Lucas Segura, los presbíteros Víctor Hugo Vizcarra, Juan Ramón Cabrera y Oscar Tapia.