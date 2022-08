Ataque mapuche: quemaron otra cabaña en Villa Mascardi

Una cabaña fue arrasada por el fuego en Villa Mascardi y su propietario tiene la certeza de que se trató de un incendio provocado por grupos que dicen ser mapuches.

El hecho ocurrió en la madrugada del lunes, donde una reja y una ventana fueron violentadas aprovechando que el cuidador no estaba.

Los propietarios son de Buenos Aires y la cabaña funciona como sitio de descanso.

Mientras se investiga lo sucedido, Luis Dates, dueño del lugar, indicó que al menos 30 bomberos estuvieron trabajando para apagar las llamas de la vivienda de aproximadamente 250 metros cuadrados.

Dates no duda de que se trató de un hecho vandálico: "Llamamos las cosas por su nombre, son delincuentes y pueden ser etnias mapuches pero no son de la comunidad mapuche, no tienen las caracteristas que se exigen para que sea una comunidad" dijo.

Las perdidas en la cabaña fueron totales, y creen que el ataque fue perpetrado por el grupo Lafken Winkul Mapu, que tiene tierras tomadas también en zonas de Parques Nacionales.