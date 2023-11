ATE y UPCN llegaron a un acuerdo para un aumento salarial

Durante la reunión con el gobierno nacional con los sindicatos de trabajadores estatales ATE Y UPCN se llegó a un acuerdo del aumento salarial del 19,9% acumulativo para noviembre y diciembre, junto con un bono de 70 mil pesos. En este año paritario se logró una mejoría total del 172,4%, según los informes de la asociación de Trabajadores del Estado.

Los empleados públicos percibirán un aumento del 10% este mes y del 9% en diciembre, que significa una mejora del 19,9% cerrando así la negociación de este año.

"En esta última paritaria con el Gobierno saliente se decidió aceptar la oferta que, en un escenario muy complejo y atravesado por un proceso inflacionario que no dio tregua, permitió al sector público cerrar una de las paritarias anuales más altas", aseguró Rodolfo Aguiar, dirigente de ATE.

También sostuvo que el gobierno entrante tiene que asegurar el pago del aguinaldo, el bono de 70 mil pesos y el aumento previsto para los haberes de diciembre, y reclamó "el cese de las amenazas sobre los derechos salariales y laborales"

El acuerdo salarial incluyó una suma fija no remunerativa, no bonificable, excepcional y por única vez de 70 mil pesos, que se liquidará con los haberes de diciembre al personal permanente y no permanente, aunque ese bono solo será pagado a aquellos que cobren un ingreso bruto al 30 de septiembre inferior a los 803 mil pesos, indicaron los gremios.

De igual forma, el sindicato reclamó en la audiencia realizada en el Ministerio de Trabajo, "el inmediato pase a planta permanente de todos los trabajadores, según se había acordado con el Gobierno hace dos años".