ATECa aspira a que el ministro y los nuevos funcionarios de Educación sean docentes

El pasado jueves, y tras meses de reclamar la apertura de las Paritarias Docentes, el Ejecutivo provincial entregó el decreto que oficializa este paso y permite a los gremios docentes iniciar el proceso de debate de una serie de temas, todos ellos importantes, en pos del Sistema Educativo Provincial. Lo llamativo es que este paso se inicia sin tener por el momento un ministro de Educación, por cuanto recordemos que Francisco Gordillo renunció a la cartera educativa ese mismo día, luego de ver menguado su poder y, además, golpeado por una serie de denuncias e irregularidades.

En este sentido, los gremios consultados refirieron a DIARIO LA UNIÓN que ellos no emitieron, en el momento del encuentro de la semana pasada, declaración sobre este punto en particular. Así lo confirmó Juan Godoy, de SUTECa, quien dijo en cuanto a los nombres que circulan extraoficialmente como candidatos, que ellos no van a emitir comentarios porque “no es nuestra función ni nuestra intención”.

No obstante, desde ATECa indicaron, en cuanto a expectativas, que quien debe suceder al ahora nuevamente intendente de Pomán sea “un docente”. Así lo señaló Mario Sánchez, secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Catamarca, quien apuntó: “Las expectativas con el nuevo ministro o ministra es más que nada la expectativa que desde el Ejecutivo deje que quien esté en el ministerio pueda resolver en cuanto al sistema educativo y que la docencia no sufra atropellos y avasallamientos. Y, sin lugar a dudas, que los funcionarios que se elijan para que lo acompañen en la función sean docentes al igual que él”. Desde la visión de este gremio, de esta manera, se logrará “hacer que la educación en Catamarca tenga el respeto y el valor por la función y labor de los docentes en la provincia”.

Paritarias



Respecto del decreto paritario, el abanico de temas que esta instancia abre al debate es variado. Los gremios priorizan algunos y el Ejecutivo tendrá previstos otros, pero lo significativo es que se prevé que habrá diálogo y consenso. Así lo comentó Godoy, quien advirtió como trascendente que luego del debate, todos los acuerdos “se homologuen por ley”. ATECa consideró que este paso “es muy importante porque permitirá a los gremios retomar muchas conversaciones sobre distintos temas que tienen que ver con la docencia que, de un tiempo a esta parte, no pudieron tener una resolución”.

Desde el Ejecutivo se indicó que en cuanto a lo procedimental, ahora, luego que se formalice la inscripción de los gremios y sindicatos, es estimar que a finales de esta semana o a principios de la siguiente, ya sentarse a dialogar en los cambios necesarios de la Educación. En este punto, Sánchez comentó: “En cuanto comiencen las reuniones, vamos a poder avanzar en los distintos aspectos y temas que necesita y requiere la docencia o queremos nosotros, los gremios, se mejore en el Sistema Educativo de la provincia”. Luego, marcó que el primer tema en importancia, por lo menos desde la perspectiva de ATECa, es lo referido a la situación de los IES. Ellos consideran que las Paritarias van a dar “la posibilidad de continuar en la búsqueda de que todas las carreras, que tienen que ver con la docencia, se mantengan dentro lo que sería Educación. Salvo podrían ser algunas tecnicaturas que las podrían ver en el Ministerio de Ciencia y Tecnología”. Las expectativas son altas, tanto del lado de los gremios que integran la Intersindical como desde los docentes, quienes podrían ver mejoras en sus labores.