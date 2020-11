Aumentan los casos de contagios en enfermeras del sector privado y hay temor a los despidos

Tras conocer la realidad de los médicos afectados por el Coronavirus y el impacto de esto, en el sistema sanitario, se conoce ahora la realidad de las enfermeras, tanto del sector público como privado.

En principio el bono de los 5000 pesos del mes de Septiembre, que debía cobrar todo el personal de salud, no fue recibido por ellos, según confirmó la Lic. Laura Mercado, presidenta del Colegio de Profesionales de la Enfermería. "No se pagó el bono y el tema es que como este fue una extensión del bono original, la demora corresponde a una cuestión administrativa".

En cuanto a los contagios, reconoció que los datos son más fáciles de recabar en el sector público por cuanto en el ámbito de la salud privada "las enfermeras tienen un poco de miedo de darse a conocer y creen que van a ser despedidas", aseguró. Ante esto, el reporte de contagios en este sector no cuenta con cifras que avalen los datos que se recaban desde el colegio que las nuclea.

"Por lo que dialogamos con colegas del sector privado, tenemos más de diez enfermeras que son positivas y dos que están internadas en el Malbran. En la parte pública, es muy poca la cantidad de enfermeras contagiadas", refirió Mercado en el diálogo mantenido con Radio Valle Viejo.

Respecto a la diferencia de contagios entre un sector y otro, la razón estaría dada por el tipo y tiempo de recambio del vestuario de protección.“Las enfermeras de la parte privada aducen el contagio a que tienen un solo vestuario para atender a una determinada cantidad”, y a modo de ejemplo Mercado dijo que de “15 enfermeras de un turno que están saliendo, más las que ingresan se cambian en el mismo sector. En cambio en la parte pública no tenemos esa cantidad. Nosotros tenemos un vestuario por cada servicio y no un vestuario fijo para cada enfermera”, detalló. Por lo tanto los contagios se habrían sucedido en el área de vestuarios de clínicas y sanatorios, que es el lugar común que utilizan ya que no se habilitó otro espacio. "Se cuidan otras cosas y no el recurso humano" sentenció.

Esto daría la pauta que los protocolos entre el ámbito privado y el público se realizan de una manera muy distinta.