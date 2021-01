Aumentan los pedidos por asistencia alimentaria de los aislados ante el crecimiento de casos de Covid-19

El aumento de casos de Coronavirus pone el alerta en lo sanitario pero también, en aquellos que estando aislados, y que no tienen la asistencia alimentaria para poder sobrellevar los largos días de cuarentena.

El drama de estas personas es una constante desde el inicio de los casos de Covid-19 en nuestra provincia, y tal como lo informamos a inicio de noviembre en este diario, el pedido de auxilio se replica todos los días en las redes sociales.

Mientras los organismos oficiales siguen sin dar respuestas, o por lo menos no es suficiente, organizaciones civiles son las que salen a sostener desde la solidaridad.

Como lo replicó LA UNION hace un par de meses, Unidos contra el Covid (UCCO) sigue dando batalla y se esfuerza cada día más, sobre todo ahora con el rebrote de casos que se están dando en nuestra provincia.

Así lo confirmó Verónica Seleme, promotora y alma mater de esta iniciativa que asiste a casi cien personas a diario con lo básico de mercadería mientras dura su aislamiento.

Sobre lo que ha estado sucediendo en las últimas semanas, Verónica indicó que el aumento de casos se comenzó a notar antes de Navidad, lo que demandó una mejor organización para lograr llegar a más gente aislada y sin asistencia.

En las fiestas no sólo fue ayudar con alimentos sino poder contener en días que son emocionalmente fuertes. Para poder llevar calidez, “hicimos algunas cenas navideñas, no a todos pero sí a unos cuantos”, acotó la encargada de UCCO.

Pero el desafío vino días después, porque el aumento de casos y aislados, creció exponencialmente y con ello la ansiedad de la gente en reclamo de asistencia. “Un par de días antes de Año Nuevo, en una constante de entre 80 o 90 personas para asistir a diario, la situación nos superó. Por eso como referente de UCCO decidí que el 2020 no podía terminar sin ayuda extra. Fue un día en el que todo estaba alineado para que sucediera. Conseguí el teléfono del intendente de la Capital. Lo llamé y me atendió. Y ese mismo día me dio soluciones para diez familias. Eso fue el día 30 y fue un bálsamo de tranquilidad”.

Desde ese contacto, surgió el compromiso del Dr. Gustavo Saadi, como jefe comunal que se iba a asistir a las personas que UCCO detecte como necesitadas y que correspondan estas al ejido de la Capital. Esto que se venía reclamando y denunciando por redes sociales, comenzaría a tener una respuesta oficial. Sobre cuando la mayoría de los casos de Covid-19 que se dan en la provincia corresponden a la ciudad Capital.

Más casos y más pedidos

El alivio que va a suponer a la ardua tarea de Unidos contra el Covid, la ayuda municipal, llegó en el momento justo. La mercadería que solidariamente es recolectada, estaba llegando a un límite y con esto, también las fuerzas para esta labor.

No obstante este empujón, Verónica, comentó que en los primeros tres días del nuevo año “se han duplicado los pedidos de ayuda. Y acá viene bien tocar un tema, que puede ser estadístico o no. Soy una convencida de que hay muchos más casos de los detectados, la gente siente con más fuerza que está desprotegida y sola. Y la verdad que no sé si tiene que ver con los estadístico, porque para esta mirada sólo seríamos números y acá en realidad todo tiene que ver con una cuestión de contención”.



En este marco de situación, queda a las claras que mientras el rebrote se hace más concreto, la asistencia de los organismos gubernamentales es escasa para el número de aislados que crece en la provincia. “La gente está más desprotegida que antes”, sentenció Seleme.

Esto se puede confirmar con sólo observar que a la hora de buscar ayuda, los aislados recurren a UCCO, a las parroquias y otras entidades. Los demás entes gubernametales, no habrían estado a la altura de las solicitudes.

UCCO asiste al día de hoy a 476 personas y sus familias. Desde mañana lunes, con los pedidos de este fin de semana, la organización va a comenzar conteniendo y ayudando a más de 500 catamarqueños con necesidades alimenticias. Para colaborar y sumar un granito de arena, deben comunicarse al 3834 550010 o al Face UCCO Unidos contra el covid.