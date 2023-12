Aumento de aranceles: ¿Cuánto te saldrá una consulta médica en diciembre?

A pesar de estar normado el no pago del plus, desde octubre y en función de la crisis económica, los pacientes deben abonar además de la orden médica, un copago, al que la Obra Social de los Empleados Públicos se opuso, pero y a pesar de ello, en la práctica los afiliados igualmente lo deben abonar. El arancel extra, fue decidido por el Colegio Médico de Catamarca y luego aprobado y apoyado por el Círculo Médico de la provincia. Ese pago, inicial fue de $6.000 y ahora, la institución que colegia a los profesionales médicos catamarqueños decidió incrementar este valor.

Así lo informaron, apuntando una lista que ellos dieron en llamar "Arancel Mínimo y Ético”, donde se detallan los nuevos valores para las consultas, las cuales deben implementarse en todo el territorio provincial.

A esta novedad, se suma, según aclararon desde la entidad, que “los valores de este coseguro, se actualizarán de manera mensual, teniendo en cuenta el índice inflacionario”, siendo esto aprobado en Resolución de Consejo Directivo N° 525/23 . En función de esto, la lista de los precios quedó de la siguiente manera:

● Consulta médica: $6.060 (seis mil sesenta pesos).

● Consulta médica especialista: $7.300 (siete mil trescientos pesos).

● Consulta médica a domicilio: $9.100 (nueve mil cien).

La medida no deja de generar controversia y malestar en los pacientes, que, aunque entendiendo la postura inicial de este arancel por fuera del pago de la orden de consulta, aducen que sus salarios se mantienen iguales y de esta manera, el acceso a la salud se ve cada vez más inaccesible. En él mientras tanto, OSEP no ha vuelto a manifestarse y los afiliados siguen estando a la deriva.

Se recuerda que este pago extra llegó a la provincia a principios de octubre, luego que unas 30 agrupaciones profesionales del país, el 21 de Septiembre en el Día de la Sanidad, anunciaran que la diferencia entre lo reciben de las obras sociales y prepagas por la consulta es insuficiente. Ahora esa diferencia debe ser abonada por el paciente, que, en esta historia, es el que termina siendo perjudicado.

Falta de especialistas y poca remuneración

En el medio, en el marco de otra celebración del sector, el presidente del Colegio Médico de Catamarca, el celebrar el Día del Médico, se mostró preocupado por la falta de especialistas y, apuntó que esto está relacionado con la poca remuneración. Según el presidente de la institución, Dr. Mauricio Ariel Figueroa, en cuanto a la profesión médica “nos encontramos en una época difícil, una etapa en la que atravesamos dificultades cada vez mayores, es innegable que la situación económica y los conflictos salariales, entre otros factores, desempeñaron un papel preponderante este año. Hemos sido testigos de una degradación inmerecida en nuestra profesión, una realidad que amenaza a la sociedad al ver cómo día a día nos quedamos sin médicos, con una proyección alarmante en apenas 5 años si hablamos de recambio generacional, especialmente en especialidades básicas y necesarias”.

En su discurso al plantear el polémico mínimo ético, fue contundente y dijo: “el mínimo ético debe ser nuestro 'patrón oro', a lograr, para garantizar que la atención médica a la población no se vea comprometida por disputas salariales de terceros. Un aspecto que merece especial atención es el hecho de que la mitad de los médicos matriculados no realizan Residencia o capacitación de Postgrado y se van a trabajar en actividades no relacionadas con la formación en medicina. Esto representa una pérdida de talentos y recursos para nuestra profesión. Debemos pensar en que es necesario crear incentivos y estrategias para que los jóvenes médicos completen su entrenamiento y permanezcan en la práctica médica, pero con contenidos”.