Aumento del boleto: Transporte reconoció que evalúa el pedido de los empresarios

Todo lo relacionado con el transporte público siempre está relacionado a la polémica, sobre todo si se trata de costos, subsidios y tarifas. En la provincia y a pesar de la ayuda del Ejecutivo a las empresas, que en las últimas semanas, por caso, evitó la adhesión al paro nacional, los números no les cierran. Por eso ya formularon un nuevo pedido de aumento del boleto.

Así lo reconoció la secretaria de Transporte. Andrea Alvarez, quien adelantó que es un tema que se está analizando y que, en el corto plazo, no tiene fecha de ser resuelto. El planteo empresarial no le puso un valor al pasaje que están solicitando se incremente. Esto se tiene que analizar en función de los subsidios que se reciben y los costos que ellos mismos esgrimen les están apurando a tomar esta medida.

El dato de valor que aportó la funcionaria, en diálogo con Radio Valle Viejo, es que el pasaje que ahora cuesta $65, de no tener la ayuda de Nación y de la Provincia, “debería estar en $400”. Es por eso y para que el bolsillo de los usuarios no se infarte, es que se aporatn fondos para restar en favor de unos y otros. Alvarez, en cuanto a lo que aporta la Provincia dijo que “los subsidios provinciales se aumentaron en un 34% y por eso se esá evaluando la suba de la tarifa. En varias provincias se está realizando, porque no alcanza solo con los subsidios para poder solventar los aumentos de las nuevas paritarias de los trabajadores”.

Aporte provincial

La secretaria de Transporte, detalló en cuanto a lo que aporta la Provincia desde el acuerdo con UTA para frenar las medidas de fuerza, que lo que se subdisia como extra, es “el 34% nuestro, que se suma a los 90 millones de pesos que envía Nación, lo que se reparte en 22 empresas de modalidad urbana y suburbana. Nosotros además subsidiamos a 45 empresas y en el interior, se les otorga una ayuda en combustible. Y en este mes de mayo, con el acuerdo, son 150 millones de pesos más de lo que se venía pagando con el subsidio. Se debe tener en cuenta que a esto se añaden 200 millones de pesos por ajustes".

El que no recibe ayuda, es el pasajero, quien deberá ir previando que en el corto o mediano plazo, el boleto volverá a subir y teniendo en cuenta la inflación y lo sucedido en otras provincias, el valor estaría rozando los $100.