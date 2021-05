Avanza la aplicación de la segunda dosis de Sinopharm

Continuando con el Plan Operativo de Vacunación Covid-19, mañana jueves 20 de mayo, en el Nodo Predio Ferial se aplicará la segunda dosis de Sinopharm a personas nacidas en 1956, residentes de Capital.

Desde el Ministerio de Salud se insiste en que asistan solo aquellas personas que cumplan con los requisitos de la convocatoria (año de nacimiento y tipo de vacuna) para no crear congestión y porque no se vacuna a nadie que no conste en las listas.

Es importante que cada persona que recibió la primera dosis revise su carné de vacunación para cerciorarse que vacuna le fue aplicada. Por esta razón es fundamental asistir con el carné, caso contrario no se podrá aplicar la segunda dosis.

La vacunación se realizará en el Nodo Predio Ferial para residentes de Capital, por la mañana (de 9 a 13 horas) aquellas personas cuyo apellido comience con la A hasta la L inclusive, y por la tarde (de 14 a 18 horas), las que tengan apellido que comienza con las letras de la M a la Z, a personas nacidas en 1956.

En diferentes nodos del interior provincial se continúa vacunando con primeras dosis a personas de 18 a 59 años, con turno, que padecen enfermedades crónicas relacionadas con Covid-19.

Se recuerda que deben asistir con documento y carné de vacunación, y que deben transcurrir al menos 14 días entre la aplicación de dos vacunas diferentes (Covid, Antigripal, Antitetánica, etc.).