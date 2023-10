Avanza la Línea de Salud Cardiovascular en toda la Provincia

El Programa de Salud Cardiovascular (PSCV) es una de las principales estrategias del Ministerio de Salud de la Provincia para disminuir la morbimortalidad asociada a las enfermedades cardiovasculares.

Este Programa se enfoca en la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares y sus factores de riesgo, para lo que se incluyeron 3 estrategias de cuidado: 1) Prevención, Control y Capacitación en las Patologías Cardiovasculares, 2) Infarto Agudo de Miocardio (IAM) y 3) Terapéuticas.

Al respecto, la secretaria de Asistencia en Salud Pública, Johana Carrizo, expresó que “actualmente las patologías cardiovasculares, principalmente las ateroescleróticas, son la principal causa de muerte a nivel mundial, y Catamarca no es una excepción. Por ello, implementamos diferentes líneas estratégicas de cuidado, entre las que se encuentra la Línea de Salud Cardiovascular”.

El Programa tiene por objetivo dar a conocer las diferentes Guías clínicas y orientaciones técnicas de las diferentes patologías asociadas al PSCV. Además, establecer flujogramas, según nivel de complejidad creciente en las Áreas Programáticas, unificando criterios de derivación y de rendimiento de atención, realizada por los distintos profesionales que forman parte del Programa, según el nivel de complejidad del centro en el que se desempeñen.

Dentro del Programa, articulando sector público y privado, se llevaron a cabo diferentes capacitaciones a través de la Empresa Novartis, tanto dentro del país como en el exterior. “Tuvimos la oportunidad de que dos médicos cardiólogos, uno de Capital y uno del interior, departamento Belén, se capacitaron en Inglaterra, donde visitaron diferentes instituciones nosocomiales, ver el accionar, el equipamiento, que no dista del que tenemos en la Provincia, y evaluar los protocolos y guías implementadas, que son los mismos que actualmente están establecidos en Catamarca con esta línea cardiovascular”, remarcó Carrizo. Así mismo, destacó que “este trabajo es transversal a todas las dependencias del Ministerio de Salud que, por ejemplo, continúan avanzando en la capacitación de realización y lectura de ECG. Se suma a esto la capacitación de electrocardiografía para personal sanitario médico y no medico”.

Del Programa participan médicos cardiólogos de Tinogasta y Belén, médicos clínicos de diferentes departamentos, y el Servicio de Cardiología y la Unidad Coronaria del Hospital San Juan Bautista. Intervienen otros profesionales, como trabajadores sociales que articulan la captación y seguimiento de los pacientes, de Capital y el interior, de forma conjunta con los profesionales de la salud.

Además, el Ministerio de Salud incorporó opciones terapéuticas innovadoras, que mejoran los objetivos de prevención cardiovascular secundaria en pacientes de alto riesgo cardiovascular.

Para ello, actualizó el vademécum cardiológico, implementando diferentes tipos de drogas, no solamente para tratamientos de patologías crónicas como la dislipidemia o aterosclerosis, para las cuales se incluyó el Inclisiran, que es de fácil colocación, no es de uso diario, por lo cual es óptimo para pacientes que tienen factores de riesgo varios y que no responden a las primeras líneas de tratamiento.

Cabe mencionar, que “en esta articulación con Novartis vamos realizando tres encuentros de trabajo con los médicos cardiólogos de toda la provincia y agentes del Ministerio de Salud, trabajando en los protocolos con los cuales se viene avanzando desde el año pasado, e hicimos entrega para el fortalecimiento de la Línea cardiológica, principalmente en el interior, de electrocardiogramas digitales de la mano de la Línea de Salud Digital, otro eje que estamos trabajando fuertemente”, remarcó la Secretaria de Asistencia en Salud Pública.