Avila confirmó el aumento de casos y negó el incremento de las internaciones

La puesta en marcha de una gran avanzada del Plan Operativo de Vacunación forma parte de la apuesta que tiene la cartera de Salud de la provincia para hacer frente a la cuarta ola que ya se siente en Catamarca.

Sobre esto, la ministra de Salud consideró que el incremento de casos “era esperable” y llamó a no alarmarse indicando que “la mejor herramienta es la vacunación”. En dialogo con una emisora radial, luego de recordar que desde hoy y hasta el viernes se instaló un nodo especial de vacunación en libre en la Plaza 25 de Mayo para las dosis de refuerzo de niños y de adultos desde los 18 años, acotó que el operativo no solo se centra en el Valle Central sino que se expande al interior, con especial énfasis en Recreo, La Paz.

Aumento

La titular de la cartera sanitaria reconoció el gran salto en los casos de Covid, que como indicara Diario La Unión, pasó de 36 en Abril a 379 en solo quince días del mes de Mayo. Al respecto marcó “veníamos acostumbrados a ver otros números, pero se esperaba un nuevo brote. Lo esperábamos antes inclusive, y pasó lo que sabíamos que iba a suceder que es este incremento de casos que es favorecido por las condiciones climáticas. También tiene que ver con el relajamiento en las medidas de cuidado, el uso del barbijo, y por eso desde la parte asistencial de Salud apuntamos a una de las estrategias más valiosas, que es la vacunación”.

Avila apuntó que para frenar esto es que fueron implementando estrategias y en este punto remarcó que el fuerte para afontar esta etapa es la vacunación. Es por ello que desde Salud se vienen poniendo en marcha distintos operativos, entre ellos el casa por casa y luego la aplicación de dosis no solo en vacunatorios libres sino también en los establecimientos escolares. “Fuimos cambiando diferentes estrategias a los fines de garantizarle a la gente que tenga una buena cobertura. Ya que claramente la evolución de la enfermedad es completamente distinta y con esto disminuíamos los casos graves, las internaciones y la morbi mortalidad en general”, marcó.

Internaciones y restricciones

Ante la consulta por el aumento en la ocupación de camas, que también es marcado por el contador de casos del Portal de Gobierno, Avila consideró que estos valores, es decir del salto de 12 a 18% no correspondería a internaciones en el Hospital San Juan Bautista por el coronavirus.

“La ocupación de camas no obedece específicamente al Covid 19. Tenemos que tener en claro que estamos en una etapa donde hay una coexistencia de diferentes agentes productores de infecciones respiratorias. En el Hospital San Juan Bautista tenemos pacientes con diagnósticos asociados al coronavirus que estaban internados por otros motivos; no tenemos pacientes que estén cursando en forma grave ni necesiten internación por la patología Covid. Son pacientes comunes a los cuales por una cuestión de protocolo se los hisopa y se da positivos de Covid. La ocupación de camas no hace referencia a patología Covid exclusivamente”, dijo.

En cuanto a posible restricciones, las mismas fueron descartadas por la ministra. “Estamos en diferentes etapas de la pandemia. La alta cobertura de vacunas que tenemos en nuestra provincia y el país, vacunas que son efectivas y están evitando la enfermedad grave, la muerte por Covid, también ha disminuido lo que es la sintomatología. Estamos en otro momento de la vigilancia epidemiológica, por lo tanto los testeos están dirigidos a los grupos priorizados, que son los de riesgo”, señaló.