Bandas de sikuris llegarán desde Jujuy a honrar a la Virgen del Valle

Como una de las novedades de las festividades en honor de la Pura y Limpia Concepción del Valle, en la noche del jueves 7 de diciembre saldrán de Jujuy 62 peregrinos, 40 de los cuales integran bandas de sikuris y otros están encargados de la logística, que tienen previsto arribar a Catamarca en la mañana del 8 de diciembre.

Fabián Edgardo Ruiz, vocero del grupo, comentó que “son dos bandas en una, una es de Cuellar -de Tilcara 10 kilómetros más allá- y la otra es de la Capital, del barrio El Chingo que se han juntado con la del barrio Campo Verde. Todos los de la Capital son de la capilla Virgen del Valle de Campo Verde. La banda se caracteriza por tocar sikus; el sikus con cañas”.

¿Cómo surgió esta iniciativa?

-Con mi señora fuimos a Catamarca hace dos años, la Virgen nos ayudó ante una circunstancia difícil que vivimos en una ruta. Habíamos conocido devotos de Tucumán… llegamos a Catamarca, fuimos a Misa, a tomar gracia de la Virgen. Fuimos al Hospedaje del Peregrino y al otro día nos vinimos, paramos en Palo Labrado y nos pusimos a comer a la orilla del río. Ahí encontramos una Virgen de piedra, parece que era de algún peregrino, la trajimos a Jujuy, la hicimos bendecir, y una chiquita de 13 años nos dijo que la Virgen que encontramos tenía a nuestro Señor Jesucristo en el regazo, la miré con una lupa y sí, estaba el rostro de nuestro Señor Jesucristo como si estuviera recostado. Eso trajimos de Catamarca. Y se me ocurrió llevar una banda de sikuris. La Virgen comenzó a hacer milagros para llevarla y ya estamos en camino. Salimos el 7 de diciembre a las 22.00 y llegamos el 8 a las 8.00.

¿Desde cuándo se están organizando para venir?

-Desde hace tres semanas. La idea comenzó hace ocho meses, lo hablamos entre amigos. Somos 40 amigos, nos distribuimos un talonario de 25 números cada uno, hace dos semanas empezaron a vender, luego llegaron las bandas y así se organizó todo. La que manda es la Virgen del Valle. El padre de la parroquia nos regala fideos, arroz, otro nos regala para el premio, para nosotros es un milagro, nosotros creemos que es la Virgen. Estamos re-felices, re-contentos, el Colegio de Farmacéuticos nos regaló el banner de 4 metros que dice Banda de Peregrinos y Sikuris de Jujuy, otro amigo del diario El Pregón nos regaló las remeras. La Virgen hizo que el dueño de la empresa Balut nos hiciera una rebaja muy considerable en el precio de los pasajes.

¿Cuál es el nombre de la Banda de sikuris?

-La mayoría de los que vamos son devotos de la Virgen, pero oh casualidad que no teníamos banda y encontramos la Banda de la Capilla de la Virgen del Valle. La banda se llama Virgen del Valle.

¿Es una tradición?

-El que toca el sikus no va a una escuela, ellos se juntan, son jóvenes, hay gente de edad que ha estado toda su vida en la Banda de Sikus, en vez de dedicarse a otras cosa se dedican a tocar sikus para Dios y entonces la juventud se cría con eso. Otros grupos se dedican a pesebres que adoran a nuestro Niño Dios. Son costumbres.

¿Qué significado tiene para ustedes la Banda de Sikuris?

-Para nosotros, acá en Jujuy, la Virgen es todo, es algo sagrado. Y la función de la Banda de Sikuris es anunciar. Anunciar algo de Dios, de la Virgen, de un santo. Por ejemplo, las personas están en sus casas y cuando escuchan una banda inmediatamente salen porque saben que está anunciando que viene un santo. Muchas bandas no saben que tienen ese don porque no cualquiera es la banda. Por ejemplo, tengo 63 años y toda mi vida quise ser integrante de una banda de sikuris, pero no se me daba por distintos motivos. He formado varias bandas, porque acá también tenemos la costumbre de la Banda del Pesebre, pero ahí ya se toca la quena. La banda de sikuris para los santos no es con quena, es sólo con sikus.

Vienen otros peregrinos de Jujuy…

-También está yendo gente de Tilcara, una señora que recita, discapacitada, y la Virgen hizo que nos encontremos, nos conozcamos, y nos pongamos de acuerdo y puede ir. Su esposo es promesado de la Virgen del Valle desde niño. Son historias que se van juntando y uno ve que la Virgen actúa.