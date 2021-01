Barrios de la Capital sin agua durante el fin de semana

Familias que viven en los barrios Eva Perón y 50 viviendas reclaman por la falta de agua.

Según explicó una de las voceras desde la tarde del viernes están sin agua. La mujer dijo que durante todo este fin de semana el servicio solo se habilitaba a la noche.

“Pasamos todo el dia sin una gota de agua, recién por la noche tenemos de nuevo agua. En ese horario no nos alcanza para juntar casi nada. Este fin de semana con el calor que hizo no se aguanta, tenemos niños y necesitamos una solución de fondo. No se puede vivir así”, se quejó.