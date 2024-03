Becadas y contratadas de "Sumar Más", reclaman por el pago de sueldos

Con inquietud este martes, trabajadores del Programa "Sumar Más" reclamaron ante las autoridades de la cartera de salud por el pago de salarios adeudados, acusando además inestabilidad y inseguridad sobre su futuro laboral. Al grupo, que tiene en promedio diez años de antiguedad, ya sea con becas o contratos, acusan falta de pago desde enero y ninguna respuesta de parte de las autoridades.

Claudia Figueroa, una de las afectadas, en diálogo con La Unión dijo expresarse en nombre sus compañeros, muchos de los cuales preferen el silencio por miedo a represalias. La trabajadora del programa nacional, que por este tiene una beca y además un contrato de guardia, en cuanto al futuro laboral, señaló: “Lo que me preocupa es no tener certeza, no solo sobre cuándo nos vamos a pagar, sino además, qué va a pasar con nosotros. Cada uno tiene obligaciones y no podemos contar con nuestro sueldo, porque ahora no sabemos la fecha en la que vamos a cobrar”.

Quienes manifestaron trabajan en diferentes postas del Valle Central y tras marcar que cobran $150 mil, indicaron que en busca de respuestas hablaron este lunes con la Coordinadora del Programa, quien como respuesta, las habría amenazado con sacarles las becas.

Figueroa y las agentes sanitarias que fueron parte de la protesta, marcó que desde octubre tienen problemas con el pago y es por eso que se acrecienta el pedido de estabilidad, lo que fue reclamado mediante nota al ministro de Salud, Lucas Zampieri, hace un mes, sin respuesta la fecha. Lo concreto a la fecha, es que tienen el expediente de pago en Casa de Gobierno, sin avance alguno.