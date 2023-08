Becados del Centro de Admisión, otra vez se van a manifestar

Luego que este martes se manifestaran con un corte sobre Avda. Alem, los trabajadores precarizados del Centro de Admisión y Derivación (CAD) y los del Centro Juvenil Santa Rosa, no habiendo recibido una respuesta satisfactoria de sus inmediatos superiore, determinar que este jueves se van a movilizar hasta el CAPE.

Así lo confirmaron a La Unión, tras una frustrada reunión, donde la respuesta nuevamente fue que tanto sus directivos y el propio ministro Maximiliano Mascheroni, no son quienes tienen la potestad de resolver el pedido de pase a Planta Permanente. Marisol, una de las becadas del CAD ratificó esto, indicando que “recibimos una llamada de la directora del organismo, Lorena Guzmán, indicando que iba a haber una reunión con ella y la secretaría de Familia. En ese encuentro, dijo que iba a ver si nos podía atender el ministro. Finalmente, luego no responder y a última hora de este martes, se comunicó con uno de los compañeros para decir que ella no puede hacer nada por nosotros”.

Lo dicho generó desazón entre el grupo de precarizados, que recordemos solicitan desde hace años, en algunos casos desde 14 años, una mejora en la condición laboral.

Es por esto que este jueves, superados por la situación, decidieron que van a presentarse en el CAPE, en las oficinas del Ministerio de Desarrollo Social, para desde allí reclamar un encuentro con el titular de esta cartera.