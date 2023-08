Becados de Deportes, sin respuesta, vuelven a los cortes y manifestaciones

El ya largo conflicto de los precarizados de la provincia, que tuvo su mayor exposición en la previa de las PASO, parecía estar aletargado por las promesas de análisis de cada uno de los casos, tal y como prometió la Provincia. Este miércoles los precarizados de Hogar de Ancianos "Fray Mamerto Esquiú" adelantaron que desde el Ministerio de Trabajo les marcaron que hay una acción desplegada, aparentemente en todos los casos que estuvieron reclamando por el pase a contrato de planta permanente. La misma no tendría un plazo de ejecución en corto plazo, consistiendo la misma en relevar la existencia de cada precarizado y su efectivo desempeño en la institución denunciada.

Esta instancia de alguna manera ya fue superada por los becados de la Secreatría de Deportes, quienes fueron los segundos en sumarse a las protestas. Con años de reclamos en procura de mejorar su condición laboral y ante el aumento de las manifestaciones y la visibilización del pedido, supo intervenir el ministro de Cultura, Turismo y Deportes, quien en su momento les prometió que agilizaría el expediente que los trabajadores tienen presentado desde hace tiempo en el Ministerio de Trabajo. Esto promesa generó ánimo, pero el paso de las semanas y la dilación, derivan en la exacerbación de los ánimos.

“No entiendo porque tantas vueltas”, había indicado Dante, uno de los voceros del grupo a La Unión este miércoles, adelantando que se presentarían en el CAPE, en procura de obtener respuestas. Las noticias no fueron buenas, según adelantaron. Por lo tanto, desde este lunes las protestas de este grupo, regresa a la calle.

“En cuanto al expediente no hubo buenas noticias. La ministra de Trabajo no da el aval aún y ya los compañeros están bastante cansados”, sentenció el trabajador, describiendo de esta manera el cuadro de situación. Seguidamente ratificó que van a proceder a cortar las calles a partir del día lunes. No se van a quedar solo con esto, sino que además van a sumar el quite de colaboración en todos los lugares de trabajo que dependen de Deportes.

Recordemos que estos empleados la semana pasada habían mantenido reuniones, confirmando que el expediente con el listado de todos los trabajadores estaba siguiendo el curso administrativo y era en función de esto que creían que, durante esta semana, que laboralmente terminó este jueves, “todo iba a estar resuelto”. Es más, habían llegado a pensar, que todos iba a salir contratados esta semana y esa posibilidad se diluyó con la respuesta que les dieron en la cartera que dirige Verónica Soria.

En el medio, surge la duda sobre el resto de los pedidos, tanto de la institución de Avda. Belgrano, como de los Centros de Admisión de Menores, el Centro Juvenil de Santa Rosa y los trabajadores de la misma Casa Cuna, por nombrar solo algunos de los organismos que tienen como masa laboral a los precarizados.