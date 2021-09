Bienvenida al Legado Papal y presentación del sello postal de homenaje a Esquiú

Con el arribo del Legado Papal, Cardenal Luis Héctor Villalba, Arzobispo Emérito de Tucumán a Catamarca, durante la tarde del viernes 3 de septiembre, iniciaron las actividades por la Beatificación del fraile franciscano y obispo Mamerto Esquiú. Pasadas las 18.00, se llevó a cabo el acto protocolar de bienvenida al Representante del Papa Francisco, en el Salón Calchaquí del Complejo Cultural Esquiú, ubicado en la Manzana Franciscana, hasta donde llegó acompañado del Obispo Diocesano de Catamarca, Mons. Luis Urbanc.



La ceremonia contó con la presencia del Arzobispo de Salta, Mons. Mario Cargnello; el Obispo de Concepción, Mons. José Antonio Díaz; el Vicario General de la Diócesis y presidente de la Comisión Diocesana para la Beatificación de Esquiú, Pbro. Julio Murúa; el Provincial Franciscano Fray Emilio Andrada; el Vicepostulador de la Causa Esquiú, Fray Marcelo Méndez; los sacerdotes de la comunidad franciscana local, Fray Pablo Reartes y Fray Eligio Domingo Bazán, entre otros.



Entre las autoridades civiles estuvieron el Gobernador de la provincia, Lic. Raúl Jalil; los intendentes de San Fernando del Valle de Catamarca, Dr. Gustavo Saadi, y de Fray Mamerto Esquiú, Dr. Guillermo Ferreyra, respectivamente; los legisladores nacionales Dr. Dalmacio Mera y Dra. Silvana Ginocchio; la presidenta del Correo Argentino, Vanesa Piesciorovski; familiares de las tres líneas de descendientes de Esquiú: de doña Justa Pastora, don Arturo Horacio Itúrrez; de doña Josefa de Jesús, don Carlos Martínez; y de don Odorico Antonio, doña Patricia Villamayor Esquiú, entre otros invitados.



El acto fue seguido, a través de las redes sociales, por los fieles que ya palpitan con emoción este memorable acontecimiento.



En la oportunidad, el intendente de la ciudad capital, Dr. Gustavo Saadi, dio la bienvenida al Legado Papal y le hizo entrega del decreto que lo designa “Visitante Ilustre de San Fernando del Valle de Catamarca”. Luego hizo lo propio el gobernador de la provincia, Lic. Raúl Jalil, quien le hizo entrega del decreto declarándolo “Huésped de Honor de Catamarca”.

Sello postal

Seguidamente, la presidenta del Correo Argentino, Vanesa Piesciorovski, acompañada de la gerente de Relaciones Institucionales, Constanza Navas, presentó el sello postal realizado con motivo de la Beatificación de Fray Mamerto Esquiú.



Al relatar cómo se trabajó para llegar a materializar esta estampilla dijo: “Cuando empezamos a gestarla nos sumergimos en la historia del protagonista. Entre toda la documentación que revisamos de Fray Mamerto Esquiú, nos encontramos con una infinidad de cuestiones que valían la pena destacar de él”. Y en función de ello apuntó que “este sello postal que presentamos del Beato Fray Mamerto Esquiú, en este día tan especial, es nuestra humilde forma de homenajear a un hombre que vivió y luchó por los más pobres y desprotegidos, que nos debe inspirar todos los días”.



Por último, se permitió imaginar a Fray Mamerto valiéndose de los carteros y mensajeros de aquella época para hacer llegar sus pensamientos. “Me gusta imaginar que por nuestros caballos, mulas o carretas postales se trasladaban los sueños más preciados de nuestros próceres y también de los hombres de fe, que lucharon incansablemente por un país mejor”.



A continuación se invitó al Legado Papal, al Obispo Diocesano y al Gobernador a firmar el matasellos de esta primera emisión, y luego los familiares de Esquiú, presentes en el evento, recibieron obsequios del Correo Argentino.

“Tres días históricos”

A su turno, el primer mandatario provincial, Lic. Raúl Jalil, dio la bienvenida al Legado Papal, Cardenal Luis Héctor Villalba, a la tierra de la Virgen del Valle. Tras mencionar que lamentablemente la pandemia obligó a suspender los actos y celebraciones previstas para recordar los 400 años del hallazgo de la Imagen de la Virgen del Valle, señaló que esta beatificación, que era tan esperada, sí se pudo planificar y ahora concretar.



“Para nosotros y para todos los catamarqueños, estos tres días van a quedar en la memoria de todos”, expresó el Gobernador, quien destacó el pensamiento de unidad y el impulso que dio al respeto de la ley nuestro amado fraile franciscano.

Palabras de Mons. Villalba

A continuación Mons. Villalba agradeció el recibimiento y el afecto que recibió a su arribo a Catamarca, y dijo que aunque ésta no es la primera vez que visita Catamarca, esta oportunidad es “especial porque el Santo Padre Francisco me ha pedido representarlo para beatificar a Fray Mamerto Esquiú”.



Y en este sentido, indicó que el fraile franciscano “es una gracia no sólo para Catamarca sino para todo el país. Él es un santo religioso, un santo sacerdote, un santo obispo”.

Comentó que al interiorizarse aún más sobre la vida del futuro beato no podía dejar de indicar que “es asombroso lo de este hombre hizo no sólo en Catamarca, sino también en otros países”.



Villalba destacó el valor del Sermón histórico del 9 de julio de 1853, apuntando que “gracias a él se logró aceptar la Constitución Nacional; por eso no sólo fue un gran sacerdote, un gran religioso sino un gran patriota”.



El Cardenal se encomendó a la intercesión de Esquiú y sobre el final llamó a todos a tomarlo como modelo, incentivo y ejemplo para alcanzar la santidad; anhelando “que la beatificación de Fray Mamerto Esquiú sea una Gracia para Catamarca”.



Al finalizar la ceremonia, los presentes se dirigieron hacia la Catedral Basílica y Santuario del Santísimo Sacramento y de Nuestra Señora del Valle, para la celebración de la Santa Misa que el Legado Papal presidió a los pies de la Virgen Morenita del Valle.



Prensa y Difusión

Comisión Beatificación de Esquiú

Diócesis de Catamarca ? Provincia Franciscana de la Asunción

2021 -Año de San José y Año Diocesano de Fray Mamerto Esquiú