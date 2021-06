Bingos virtuales: protesta y corte en reclamo de la autorización

Hasta pasado el mediodía un numeroso grupo de personas continuaban manifestándose frente a la Casa de Gobierno, sobre avenida Presidente Castillo, reclamando por la habilitación de las loterías y bingos virtuales. Desde la Caja de Créditos y Prestaciones, como ya se informó, se intervino sobre esta actividad la que es considerada ilegal.

“La gente está anoticiada de los allanamientos que hubo el fin de semana. Sabemos que es ilegal, pero no le estamos haciendo daño a nadie. Pagamos los cartones que vendemos, la gente se prende, es un entretenimiento, y aparte, todos están en su casa”, argumentó una de las manifestantes a Radio Valle Viejo.

Tras formular reclamo ante la municipalidad de la Capital y la Caja de Créditos, donde no obtuvieron respuesta, trasladaron la protesta frente a la Casa de Gobierno.

Entre las razones que los manifestantes dieron se destaca de una mujer quien confesó que hizo la lotería para pagar la prótesis de su hijo, quien se había quebrado el brazo. “No hacemos nada malo, estamos a la vista de todos. La llaman clandestina pero por qué no van a los lugares donde venden droga y esas cosas. Los delincuentes están de los más tranquilos y nosotros con el corazón en la mano. A mí me quitaron los cartones la Policía porque sí. No hacemos nada malo”, sentenció.