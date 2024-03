Boleto del colectivo: Catamarca está entre los siete más barato del país

Las fuertes subas de precios registradas en el primer trimestre del año se extendieron en toda clase de productos y servicios, y los boletos de colectivos no fueron la excepción. Prácticamente todas las grandes ciudades del país tuvieron actualización de precios.

La dinámica ha sido tan grande, que prácticamente ninguna provincia tiene hoy el mismo valor que tenía en diciembre. De hecho, en el último mes del año pasado el rango de precios oscilaba entre $52,96 y $345; hoy, va de $150 a $800.

En este contexto, resulta interesante repasar cómo ha quedado conformado el “ranking de tarifas” a marzo de este año. Según un relevamiento realizado por el economista Rafael Skiadaressis, la ciudad más cara actualmente es Ushuaia, con un boleto mínimo de $800. Completan el podio Santa Rosa ($715) y en forma conjunta las provincias de Córdoba, Rosario y Santa Fe ($700).

Más atrás aparecen varias ciudades con pasajes a un valor de $690 (Bahía Blanca, Corrientes, Formosa y San Miguel de Tucumán).

El AMBA, por su parte, se encuentra en la segunda mitad de la tabla, con el actual precio de $270, aunque no se descarta que pronto pegue un nuevo salto. “Si bien depende del dato de inflación de febrero, probablemente el boleto mínimo del AMBA se ubique en torno a los $370 para el mes de abril”, señaló Skiadaressis.

“Varias localidades se encuentran en proceso de revisión tarifaria, pero aún no han confirmado el incremento, por lo que el cuadro seguramente se modifique hacia fin de mes”, aclaró el economista.

Los aumentos más pronunciados

Así como se encuentran precios muy diversos a nivel nacional, también se evidencian ritmos de subas muy diferentes. De acuerdo a la información relevada por el economista, la ciudad con mayor incremento registrado entre diciembre del 2023 y marzo de este año es Ushuaia. En esa jurisdicción, el boleto saltó de $85 a $800, con lo que tuvo un aumento del 841%.

Fue muy marcada también la suba registrada por Formosa y Resistencia. En el primer caso, el pasaje mínimo pasó de $84 a $690 (721% de aumento) y en el segundo saltó de $75 a $590 (687% de suba). Apenas por detrás aparece San Juan, con una variación del 683%.

En el caso del AMBA, el salto fue de $53 en diciembre a $270 en marzo, con lo que se acumula una suba del 410%. Claro que, como mencionó Skiadaressis, aún quedan nuevos ajustes por venir.

A diferencia de las ciudades que más incrementaron el valor de sus boletos, hay otras que no han tenido cambios durante los últimos tres meses. De acuerdo al relevamiento del economista, Río Gallegos, Comodoro Rivadavia, San Fernando del Valle de Catamarca, Posadas y Mar del Plata no han tocado la tarifa mínima en lo que va del año. No se descarta, por supuesto, que apliquen cambios en los próximos días. De hecho, hasta hace algunos meses Mar del Plata era la ciudad con el boleto de micro más caro del país.

Otras ciudades, como Mendoza, Trelew y Tandil, sí tuvieron aumentos en sus boletos durante el período analizado (diciembre a marzo), pero fueron muy moderados (entre el 25% y el 30%).