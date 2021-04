Bomberos Voluntarios de Catamarca reclaman ser vacunados

La Federación de Bomberos Voluntarios de Catamarca reiteró en estos días el pedido que viene realizando desde febrero pasado a las autoridades provinciales para que contemple al sector en los cronogramas de vacunación contra el Covid-19.

Más de 250 bomberos voluntarios de toda la provincia vienen trabajando desde el primer día de declarada la pandemia junto a los diferentes COE departamentales como una de las fuerzas denominadas esenciales, ya que realizan actividades en la "primera línea de batalla" contra el virus.

En este sentido, y según lo informado por la Federación, "al trabajo cotidiano de las asociaciones de bomberos voluntarios -por el que no cobran sueldo, ni tienen obra social o aportes jubilatorios o seguro- se sumó el control en los accesos a los departamentos, el traslado de pacientes contagiados y recuperados, desinfección, asistencia en las campañas de vacunación, asistencia a los adultos mayores, provisión de agua potable, entre otras actividades".

A pesar de esta gran presencia y pese a los anuncios de una nueva remesa de vacunas que llegó a la provincia, "dichos servidores públicos no estuvieron contemplados en el plan que ahora abarca a personas que ya no son de riesgo por la edad o por alguna enfermedad de base que estén padeciendo".



"Los bomberos están siempre en cuanta situación de emergencia los requiera. La pandemia es una de ellas, por eso desde el primer momento adquirimos kits y la indumentaria de bioseguridad para poder trabajar frente a frente al covid 19, asumiendo el riesgo constante para cada miembro y sus familias", indicó Julio Cabur, presidente de la Federación. "Muchos camaradas han fallecido en el país y el mundo, cumpliendo su abnegada labor que no exige ni paga ni reconocimiento alguno, pero sí necesitamos que nos ayuden a ayudar. Que las autoridades nos contemplen en la vacunación contra el covid- 19 para poder trabajar seguros, tranquilos sabiendo que podemos seguir con nuestra tarea y, lo más importante, que no exponemos a quienes nos necesitan", destacó.

Asimismo subrayó el descontento que existe entre las filas de bomberos teniendo en cuenta que en otras provincias no sólo han vacunado a los cuarteles -como La Rioja, Tucumán, entre otras- sino que constantemente ayudan a las asociaciones con equipamiento, provisión de unidades, de indumentaria y herramientas para su mejor desempeño.