Bono de $45 mil pesos: larguísimas colas en Catamarca para intentar cobrarlo

Esta jornada dio inicio a las inscripciones del Refuerzo Alimentario para adultos ingresos de $45 mil pesos. El mismo se pagará en dos cuotas de $22.500 en noviembre y diciembre. Este lunes, largas filas de catamarqueños se acercaron para poder inscribirse para recibir este bono. Al respecto, Enzo Carrizo, jefe de la UDAI Anses, consultado por LA UNIÓN. brindó detalles sobre el procedimiento y atención en la provincia

El funcionario remarcó que el beneficio es para aquellas personas de 18 a 64 que no tienen ningún acompañamiento del estado. “Es dirigido a aquellos argentinos que no tienen nada. Se pide siempre a las personas que si sabe que tiene algún ingreso, obra social o algún aporte del estado, que sepan que no van a ser beneficiarios. Esto para evitar las grandes colas. Para evitar que tengan que esperar, que no lo hagan.” explicó. Enzo Carrizo

"La verdad que al 80 por ciento de las personas que atendimos hoy no les correspondía", sostuvo Carrizo.

Además, explicó que el trámite puede ser realizado a través de la plataforma de la entidad. “Si quieren sacar la duda, pueden hacerlo a través de la página de la ANSES. Es inmediato. El sistema le dice si le corresponde o no. Si le corresponde, llena una declaración jurada. Después pasa a poner un CBU. Y queda cargado. Si no le corresponde, el sistema responde de forma inmediata”.

Aún no hay un número concreto sobre el alcance de este Refuerzo Alimentario en Catamarca. “La semana que viene o próxima tendríamos ese número. Seguramente van a ser menos que el último refuerzo porque no están incluidas las Asignaciones Universales, los Potenciar Trabajo, y Progresar. El objetivo es buscar a argentinos o argentinas que no tienen nada, a ellos va dirigido." aseguró.