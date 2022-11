Brigadistas catamarqueños siguen asistiendo en el incendio en Salta

El día sábado arribó a nuestra provincia la cuadrilla que se encontraba trabajando en los incendios forestales que afectan a gran parte de la provincia de Salta. La misma estuvo a cargo del Jefe de cuadrilla Ricardo Akerman, y los brigadistas Martín Soto, Martín Velardez, Angel Leiva y la Técnica Cyntia Pizarro.

Ese mismo día partió un relevo hacia la misma provincia para seguir colaborando en los incendios forestales, estando conformada ese nuevo grupo por Ricardo Garay, Maximiliano Soto, Matías Vaquet, Ramón Vergara y Mariano Romero. Los brigadistas continuarán con los trabajos de contención en el incendio denominado "Reserva Urundel - Colonia de Santa Rosa" el cual lleva afectando miles de hectáreas de yungas Salteñas.

“Nos encontramos en plena temporada de incendios forestales, y nuestra Regional NOA eleva en cantidad y superficie los incendios forestales que afectan a gran parte de las provincias que la componen. Las temperaturas son elevadas, los vientos marcados y la vegetación predispuesta a ignición”, indicaron desde el organismo.

En vista de esto, solicitan no encender fogatas, no realizar quemas sin autorización y menos si no se tienen en cuenta las condiciones del tiempo que la pueden afectar.